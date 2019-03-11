Чи може Україна повернути Крим і закінчити війну на Донбасі ще за влади Путіна

Врегулювання ситуації на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна, може статися ще під час перебування при владі у Росії Володимира Путіна.

Путін хоче розміняти на щось врегулювання конфлікту на Сході України, або зробити так, щоби зберегти обличчя Кремлю, зауважив колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов в інтерв’ю "Обозревателю".

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Донбас сам Путін не хоче. І там врегулювання може статися ще за путінської влади. Вони б хотіли або на щось це розміняти, або зробити такі кроки, які дозволили б Кремлю зберегти обличчя при врегулюванні. Якщо не впиратися в ці Мінські угоди, то війну на тій території можна припинити,

– заявив Пономарьов.

Окрім того, введення миротворців на Донбас є реальним. Україна може домогтися присутності місії на окупованих територіях навіть за посередництва США, які мають спільну з Києвом позицію.

Водночас, питання незаконно анексованого Криму буде вирішене лише після зміни влади у Росії.

"Крим – це дійсно питання буде вирішене тільки тоді, коли зміниться влада в Кремлі. Це буде дуже болюча тема, але я впевнений, що ми її все одно вирішимо", – підсумував екс-депутат РФ.



Звідки Росія може вторгнутися в Україну

Чому Путін хоче захопити Україну?Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.