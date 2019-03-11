11:44
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Чи може Україна повернути Крим і закінчити війну на Донбасі ще за влади Путіна

      1248 Читать новость на русском
      Чи може війна на Донбасі закінчитися ще за влади Путіна
      Чи може війна на Донбасі закінчитися ще за влади Путіна / Фото з відкритих джерел

      Врегулювання ситуації на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна, може статися ще під час перебування при владі у Росії Володимира Путіна.

      Путін хоче розміняти на щось врегулювання конфлікту на Сході України, або зробити так, щоби зберегти обличчя Кремлю, зауважив колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов в інтерв’ю "Обозревателю". 

      Читайте також: Збройні сили України готові до наступу на Донбасі, – Наєв

      Донбас сам Путін не хоче. І там врегулювання може статися ще за путінської влади. Вони б хотіли або на щось це розміняти, або зробити такі кроки, які дозволили б Кремлю зберегти обличчя при врегулюванні. Якщо не впиратися в ці Мінські угоди, то війну на тій території можна припинити,
      – заявив Пономарьов.

      Окрім того, введення миротворців на Донбас є реальним. Україна може домогтися присутності місії на окупованих територіях навіть за посередництва США, які мають спільну з Києвом позицію.

      Водночас, питання незаконно анексованого Криму буде вирішене лише після зміни влади у Росії.

      "Крим – це дійсно питання буде вирішене тільки тоді, коли зміниться влада в Кремлі. Це буде дуже болюча тема, але я впевнений, що ми її все одно вирішимо", – підсумував екс-депутат РФ.


      Звідки Росія може вторгнутися в Україну

      Чому Путін хоче захопити Україну?Російський президент Володимир Путін продовжуватиме боротися за Україну і втручатися у її внутрішні справи. Він мріє втілити свій імперський задум – створити "велику Росію". Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський переконаний, що глава Кремля має дві стратегічні мети – стати великим гравцем на світовій арені, що йому вже не вдалося та зробити Росію "збирачем колишніх країн СРСР". Водночас, Путін розуміє, що країни Балтії йому не дістануться, тому його апетит найбільше націлений на сусідню Україну.

      blog_ava
      Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      13185
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Анексія Криму Новини Росії Миротворчий контингент Володимир Путін Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сьогодні , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 26
      "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      сьогодні , 10:00 "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      Юлія Ліпенцева 399
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      3154
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 березня , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 920
      Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      10 березня , 20:11 Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      7140
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук