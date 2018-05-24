01:25
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
25°C 14°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Чи може жінка жити без сексу та оргазму: відповідь лікаря

1187 Читать новость на русском
Жінка може жити без сексу та оргазму
Жінка може жити без сексу та оргазму / unsplash.com

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь переконана, що організм жінки може жити без сексу, але лише при деяких умовах.

Лікар зазначила, що секс для жінки не є обов’язковим та необхідним у житті, пише MedOboz.

Читайте також: Як відсутність сексу впливає на організм: тривожні симптоми

Вона може нормально жити у тому випадку, якщо відсутність сексу чи оргазму не спричиняє психологічних страждань.
Від відсутності сексу жінка не захворіє та не помре раніше ніж жінки, які періодично займалися ним.

Проблемою може стати страждання через відсутність сексу та задоволення від нього.

У таких випадках необхідно звернутися до фахівця. Таку проблему можна вирішити через усунення психологічних блоків та розуміння жіночої фізіології.

До слова, медики констатують, що таке інтимне захоплення чоловіків як мастурбація стало справжнім "наркотиком". А все – через перегляд порнографії.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Секс Психологія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 251
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
24 травня, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
3221
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 415
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 624
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
24 травня, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1148
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук