Чи може жінка жити без сексу та оргазму: відповідь лікаря

Акушер-гінеколог Ольга Білоконь переконана, що організм жінки може жити без сексу, але лише при деяких умовах.

Лікар зазначила, що секс для жінки не є обов’язковим та необхідним у житті, пише MedOboz.

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Вона може нормально жити у тому випадку, якщо відсутність сексу чи оргазму не спричиняє психологічних страждань.

Від відсутності сексу жінка не захворіє та не помре раніше ніж жінки, які періодично займалися ним.

Проблемою може стати страждання через відсутність сексу та задоволення від нього.

У таких випадках необхідно звернутися до фахівця. Таку проблему можна вирішити через усунення психологічних блоків та розуміння жіночої фізіології.

До слова, медики констатують, що таке інтимне захоплення чоловіків як мастурбація стало справжнім "наркотиком". А все – через перегляд порнографії.