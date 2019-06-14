Чи можливе звільнення Луценка і хто стане новим генпрокурором: у Зеленського дали відповідь

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак сумнівається, що Верховна Рада підтримає звільнення генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він зазначив в інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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Стосовно звільнень. Наприклад, Луценко. Ви думаєте Рада підтримає це? І чи є у вас вже кандидатура на генпрокурора?

Є сумніви, що підтримає. Але ми ж не можемо сьогодні… Ми робимо те, що ми вважаємо треба робити. А це вже на совісті депутатів Ради, яке буде їх ставлення. Тому що останнім часом дуже часто ми бачимо декларативні заяви про те, що ніби вони теж зацікавлені в реформах в країні, в русі країни вперед, в турботі про наших громадян. Але на практиці це виглядає інакше.

Є вже кандидатури на посаду генпрокурора?

Давайте так. Коли ми подамо кандидатуру, то ви про це будете знати.



Хто такий Андрій Єрмак

Повне інтерв'ю з Андрієм Єрмаком читайте тут .

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Відео повного інтерв'ю Антона Голобородька з Андрієм Єрмаком: