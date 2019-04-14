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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Чи можливі силові сценарії до другого туру виборів?

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      Через напруження можливі силові сценарії?
      Через напруження можливі силові сценарії? / Фото з відкритих джерел

      Те, що сталося в ефірі "1+1" між Порошенком і Зеленським, напружує. Агресія захльостує. І виплеск агресії з боку прихильників Порошенка чи його самого – серйозна небезпека.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Важливо, щоб в останні дні перед виборами не відбулося чогось поганого. Але при невисокому рівні підтримки Порошенка велика частина силовиків не ризикуватимуть своєю репутацією і кар'єрою. Це ж стосується адміністративних і місцевих еліт. Вони всі зачаїлися. Їх теж налякала ця ситуація. Приносити себе в жертву ніхто не буде,
      – вважає Володимир Фесенко.

      Політолог зауважує: силовики, виконавча влада бачать, що ситуація невизначена. Суспільні настрої проти силового сценарію.

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      "Міжнародне суспільство, зокрема Меркель і Макрон, нагадають, і Порошенку також, що не треба робити дурниць. Краще гідно програти і зберегти для себе можливість взяти відносний реванш на парламентських виборах, зберегти нормальні відносини із західними партнерами. А побити горщики – це створити проблеми в країні і собі самому", – переконаний Фесенко.

      Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"? Кандидат у президенти Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі одного із телеканалів через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку. Порошенко та Зеленський поговорили – однак лише телефоном. Чинний гарант прийшов у студію "1+1" та запросив приєднатись шоумена, однак той натомість вийшов на телефонний зв'язок. Порошенко зазначив, що приїхав до студії, аби запросити Зеленського на дебати.

      Однак від пропозиції відеозв’язку шоумен теж відмовився. При цьому Зеленський додав, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, тоді обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".

      Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

      Як Зеленський та Порошенко посперечалися в ефірі: дивіться відео 

       

      президентські вибори

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Еммануель Макрон Дебати Зеленського з Порошенком Порошенко і Зеленський Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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