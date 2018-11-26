19:21
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Чи можна буде проводити міжнародні матчі в Україні після введення воєнного стану: заява УЄФА

      1683 Читать новость на русском
      "Ворскла" зіграє проти "Арсеналу" попри військовий стан
      "Ворскла" зіграє проти "Арсеналу" попри військовий стан

      В Україні в понеділок, 26 листопада, може буде введено воєнний стан. У той час на 29 листопада заплановано матч Ліги Європи, в якому полтавська "Ворскла" прийматиме англійський "Арсенал".

      Однак в УЄФА поки не бачать причин, щоб змінювати щось у проведенні цього матчу. У заяві Європейського футбольного союзу йдеться, що "ми підтверджуємо, що матч буде проведе як заплановано" у четвер, додавши, що "як і у випадку з усіма змаганнями УЄФА, будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки", повідомляє AP.

      Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає

      Відтак гра між "Ворсклою" та "Арсеналом" відбудеться як і заплановано – у четвер, 29 листопада. Початок о 19:55.

      Нагадаємо, після атаки російських кораблів на українські військові катери у Азовському морі, Президент України заявив про необхідність ввести військовий стан. Його рішення підтримали на засіданні РНБО. Для цього у понеділок екстрено було зібрано парламент для голосування відповідного рішення.

       

      Теги: Спорт Футбол Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Ліга Європи ФК Ворскла УЄФА
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      сьогодні , 19:01 Воєнний стан для української економіки: що буде з курсом, зарплатами та пенсіями
      Яніна Ткачук 2902
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      сьогодні , 17:06 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Яніна Ткачук 24683
      Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      сьогодні , 17:02 Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      4063
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сьогодні , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1898
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 15:38 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 58456
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      США: Бокс
       30 квітня 2009 , 11:08
      Десятка "Металіста" відмовив "свиням"
       6 березня 2014 , 17:17
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук