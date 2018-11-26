Чи можна буде проводити міжнародні матчі в Україні після введення воєнного стану: заява УЄФА

В Україні в понеділок, 26 листопада, може буде введено воєнний стан. У той час на 29 листопада заплановано матч Ліги Європи, в якому полтавська "Ворскла" прийматиме англійський "Арсенал".

Однак в УЄФА поки не бачать причин, щоб змінювати щось у проведенні цього матчу. У заяві Європейського футбольного союзу йдеться, що "ми підтверджуємо, що матч буде проведе як заплановано" у четвер, додавши, що "як і у випадку з усіма змаганнями УЄФА, будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки", повідомляє AP.

Читайте також: В Україні можуть оголосити воєнний стан: що це означає

Відтак гра між "Ворсклою" та "Арсеналом" відбудеться як і заплановано – у четвер, 29 листопада. Початок о 19:55.

Нагадаємо, після атаки російських кораблів на українські військові катери у Азовському морі, Президент України заявив про необхідність ввести військовий стан. Його рішення підтримали на засіданні РНБО. Для цього у понеділок екстрено було зібрано парламент для голосування відповідного рішення.