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      Чи можна давати малюкам гризти тверді фрукти: коментар лікаря

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      Чи можна давати малюкам гризти тверді фрукти
      Чи можна давати малюкам гризти тверді фрукти / 4mama.ua

      Часто батьки люблять давати малюкам тверді фрукти та овочі. Але важливо пам'ятати, що хоч діти вже і вміють кусати, але ще погано вміють жувати.

      Про це розповів відомий педіатр Євген Комаровський.

      У порівнянні з дорослими у дітей слабкіші дихальні м'язи і, відповідно, слабкіша сила кашльового поштовху.

      Читайте також: Чому не можна давати дитині дорослі "ліки": пояснення Комаровського

      Тож якщо малюк попирхнувся шматком погано пережованого твердого фрукта чи овоча – йому значно складніше очистити дихальні шляхи.

      Після появи зубів для немовляти перші 6-12 місяців дуже небезпечні. Тож не варто їм у цей період давати тверді продукти. Педіатр рекомендує батькам вивчити правила надання невідкладної допомоги.

      via GIPHY

      Поради від Комаровського:

      1. Не дозволяйте дітям брати в рот сторонні предмети.

      2. Обмежуйте розмови під час їжі, не дозволяйте дитині говорити з їжею у роті.

      3. Під час їжі не провокуйте ситуації, які можуть викликати сміх.

      4. Не намагайтеся давати ліки або годувати дитину під час плачу.

      5. Не давайте дитині надірвані соски.

      6. Не дозволяйте дітям активно рухатися з їжею або жувальною гумкою у роті.

      7. Не використовуйте у харчуванні дітей до 4 років тверді продукти (горіхи, насіння, тверді овочі і фрукти (яблуко, морква); попкорн; льодяники, іриски тощо).

      8. Не давайте дітям до 3 років неочищені фрукти і фрукти з кісточками (вишня, черешня, слива тощо).

      9. Не годуйте дітей, які вміють сидіти, лежачи.

      via GIPHY

      10. Слідкуйте, щоб поруч з немовлям не було дрібних предметів, які він може взяти до рота.

      11. Не давайте дітям до 5 років іграшки з від'єднуваними дрібними частинами.

      12. Зберігайте дрібні побутові предмети там, де дитина їх не зможе дістати чи знайти.

      У нас не так багато дітей, а у вас не так багато онуків, щоб довіряти природному відбору і ризикувати їхнім життям замість того, щоб реалізувати прості правила профілактики,
      – підсумував Комаровський.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікар Євген Комаровський Діти Поради Дитяче харчування
      Джерело: 24 Канал
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