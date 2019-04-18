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      Чи можна достроково розпустити Раду та які для цього є юридичні підстави

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      Чи можна достроково розпустити Раду та які для цього є юридичні підстави
      Чи можна достроково розпустити Раду та які для цього є юридичні підстави / slovoidilo.ua

      Згідно з статтею 90 Конституції України, президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради. Найбільш дієва юридична підстава для цього – протягом 30 днів не сформована коаліція.

      24 канал вирішив нагадати, у яких випадках президент може достроково розпустити Верховну Раду.

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      Відповідно до статті 83 Конституції президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця у ВР не сформовано коаліцію депутатських фракцій.

      Також у випадку, якщо протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів. Крім того, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

      Чи можна розпустити парламент восьмого скликання? 

      За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, найбільш дієва підстава – протягом 30 днів не сформована коаліція.

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      До того ж, у Київському окружному адміністративному суді на розгляді знаходиться позов про бездіяльність коаліції через невнесення кандидатури на пост міністра охорони здоров’я. Апарат Верховної Ради не надав суду інформацію про склад коаліції. Тому теоретично суд може встановити факт відсутності коаліції. Втім, є багато нюансів.

      По-перше, згідно зі статтею 90 Конституції, повноваження парламенту не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців терміну його повноважень. Тобто Верховну Раду можна розпустити не пізніше 27 травня.

      По-друге, Раду не можна розпустити до вступу на посаду нового президента. Дата інавгурації поки невідома. Але ЦВК та народні депутати цілком можуть затягнути процедуру.

      Момент встановлення факту припинення існування коаліції і відліку 30 днів її відсутності – ключовий. До 27 травня треба, щоб було рішення суду. Або одна з фракцій коаліції цими днями заявила про свій вихід. Тільки так президент може видати указ. Часу обмаль. Тому це – малоймовірний варіант,
      – переконаний Андрій Вігірінський.

      Політолог наголошує, що навіть якщо суд у квітні чи травні встановить, що коаліції не існує, приміром, з 2016 року, то з моменту судового рішення настає новий 30-денний термін її формування заново. І лише по факту її неформування можна розпускати парламент.

      Коли можуть відбутися дострокові вибори до Ради?Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

      Які шанси у різних партій, дивіться інфографіку:

      парламентські вибори партії верховна рада
      Які шанси у партій пройти у Верховну Раду – інфографіка

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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