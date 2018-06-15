Чи можна кип’ятити воду двічі, не шкодячи здоров'ю
Багато людей хвилюються – чи можна повторно кип’ятити воду, чи це не нестиме шкоду організму. Адже побутує думка, що при повторному кип’ятінні у воді формуються небажані сполуки.
Про це розповів лікар-психоендокринолог Михайло Богомолов, передає Ukrhealth.
Під час повторного кип’ятіння у воді справді утворюється потенційно патогенна субстанція – збільшується частка "важкої води", яка містить важкий ізотоп водню дейтерій. Але ці зміни не є значними.
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Якщо перед другим кип’ятінням вода була охолоджена, то побічні субстанції будуть з’являтися у ній у меншій кількості, буде менше солей кальцію. При повторному кип’ятінні у воді може з’являтися осад, але через це вона лише стає м’якшою. На такій воді чай виходить смачнішим, і сама рідина більш приємна для вживання,
– зазначив лікар.
Також важливо пити таку кип’ячену воду охолодженою, не змішуючи її з сирою. Адже змішування окропу з некип'яченою водою робить рідину більш насиченою шкідливими солями.
Окрім того, процес кип’ятіння повинен тривати не менше 5 і не довше 10 хвилин.
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