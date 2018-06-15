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Чи можна кип’ятити воду двічі, не шкодячи здоров'ю

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Чи можна кип’ятити воду двічі
Чи можна кип’ятити воду двічі / mors.in.ua

Багато людей хвилюються – чи можна повторно кип’ятити воду, чи це не нестиме шкоду організму. Адже побутує думка, що при повторному кип’ятінні у воді формуються небажані сполуки.

Про це розповів лікар-психоендокринолог Михайло Богомолов, передає Ukrhealth.

Під час повторного кип’ятіння у воді справді утворюється потенційно патогенна субстанція – збільшується частка "важкої води", яка містить важкий ізотоп водню дейтерій. Але ці зміни не є значними.

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Якщо перед другим кип’ятінням вода була охолоджена, то побічні субстанції будуть з’являтися у ній у меншій кількості, буде менше солей кальцію. При повторному кип’ятінні у воді може з’являтися осад, але через це вона лише стає м’якшою. На такій воді чай виходить смачнішим, і сама рідина більш приємна для вживання,
– зазначив лікар.

Також важливо пити таку кип’ячену воду охолодженою, не змішуючи її з сирою. Адже змішування окропу з некип'яченою водою робить рідину більш насиченою шкідливими солями.

Окрім того, процес кип’ятіння повинен тривати не менше 5 і не довше 10 хвилин.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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