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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чи можна людям старше 60 років виходити з дому під час карантину: пояснення Кабміну

      - Читать новость на русском
      Люди старше 60 років повинні перебувати в самоізоляції / en-media.tv

      Кабінет Міністрів України опублікував роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину. Серед них і правила поведінки для людей старше 60 років.

      Нагадаємо, з 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдався, аби убезпечити українців від пандемії.

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      Серед обмежень є те, що "особи, які досягли 60-річного віку, потребують самоізоляції". 

      "Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції", – йдеться в поясненні уряду.

      Люди старше 60 років:

      • мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції,
      • повинні утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

      Однак є виняток, за яким людям старше 60 років дозволено покинути домівку. Як пояснили в Кабміні, їм дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Та це можливо лише за умови, якщо про яких немає кому подбати, і в них не було виявлено COVID-19. При цьому вони теж повинні дотримуватися масочного режиму.

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      "Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід", – йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.

      • В Україні зафіксовано 1096 випадків зараження коронавірусом (станом на 4 квітня).
      • Від інфекції померли 28 осіб. 23 – одужало.
      • Кабінет Міністрів України продовжив та посилив карантин до 24 квітня.
      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України
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