Чи можна людям старше 60 років виходити з дому під час карантину: пояснення Кабміну

Кабінет Міністрів України опублікував роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину. Серед них і правила поведінки для людей старше 60 років.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдався, аби убезпечити українців від пандемії.

Більше на тему Карантин в Україні посилили: що нового

Серед обмежень є те, що "особи, які досягли 60-річного віку, потребують самоізоляції".

"Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції", – йдеться в поясненні уряду.

Люди старше 60 років:

мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції,

повинні утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

Однак є виняток, за яким людям старше 60 років дозволено покинути домівку. Як пояснили в Кабміні, їм дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Та це можливо лише за умови, якщо про яких немає кому подбати, і в них не було виявлено COVID-19. При цьому вони теж повинні дотримуватися масочного режиму.

До слова Чи обов’язково носити маску на вулиці: пояснення Кабміну

"Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід", – йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.