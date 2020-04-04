Чи можна людям старше 60 років виходити з дому під час карантину: пояснення Кабміну
Кабінет Міністрів України опублікував роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину. Серед них і правила поведінки для людей старше 60 років.
Нагадаємо, з 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. До все суворіших нововведень Кабінет Міністрів вдався, аби убезпечити українців від пандемії.
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Серед обмежень є те, що "особи, які досягли 60-річного віку, потребують самоізоляції".
"Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції", – йдеться в поясненні уряду.
Люди старше 60 років:
- мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції,
- повинні утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.
Однак є виняток, за яким людям старше 60 років дозволено покинути домівку. Як пояснили в Кабміні, їм дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Та це можливо лише за умови, якщо про яких немає кому подбати, і в них не було виявлено COVID-19. При цьому вони теж повинні дотримуватися масочного режиму.
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"Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід", – йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів України.
- В Україні зафіксовано 1096 випадків зараження коронавірусом (станом на 4 квітня).
- Від інфекції померли 28 осіб. 23 – одужало.
- Кабінет Міністрів України продовжив та посилив карантин до 24 квітня.
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