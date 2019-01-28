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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура

      235 Читать новость на русском
      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура
      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура / practicalparenting.com.au

      Коли у дитини висока температура, а жарознижувальні засоби не допомагають, можна почути рекомендації про застосування фізичних методів охолодження.

      Дитячий лікар Євген Комаровський пояснює, що суть цих методів полягає у тому, щоб застосувати холодну воду до дитини. Тобто, обтирати тіло дитини холодною водою, загортати в мокрі простирадла, обкладати холодними грілками, ставити холодні клізми.

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      Медик звертає увагу на те, що при контакті шкіри з холодним відбувається спазм судин шкіри. Наслідком цього є втрата тепла з поверхні тіла. Температура шкіри знижується, а от внутрішніх органів збільшується. Такий стан є небезпечним.

       
      Лікар Євген Комаровський
      Ніколи не використовуйте в домашніх умовах і як самолікування фізичні методи охолодження із застосуванням холодної води”.

      Лікар акцентує увагу на домашніх умовах і самолікуванні. Все тому, що фізичні методи охолодження насправді можуть застосовуватися, але тільки тоді, коли попередньо використовуються препарати, що зменшують спазм судин шкіри, або коли є можливість для невідкладного введення таких препаратів. Тому такі методи допустимі лише у присутності лікаря або у лікарні.

      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура
      Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура

      За словами лікаря, вода має теплопровідність більш високу, ніж повітря, тому контакт шкіри з водою різко посилює тепловіддачу за умови, що вода не буде сприяти виникненню спазму судин шкіри.

       
      Лікар Євген Комаровський
      “Для цього вода не повинна бути холодною, але і не повинна мати температуру вище 36°C (якщо вище, просто не буде перенесення тепла). Оптимальна температура води – 30-34°C. Ванна або обтирання шкіри водою з такою температурою різко активізують тепловіддачу і можуть бути використані при лихоманці”.

      Будь-які ванни та розтирання можливі лише тоді, коли їх добре сприймає дитина. Якщо спроба роздягнути, розтерти, засунути в ванну викликає неприйняття, тремтіння, неспокій, опір, скарги, потрібно негайно припинити.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      При высокой температуре тела, когда не помогают или плохо помогают жаропонижающие средства, нередко можно услышать рекомендации о применении т. н. «физических методов охлаждения». Суть этих методов — непосредственный контакт кожи с холодным. Варианты практической реализации — засовывать ребенка в холодную воду, обтирать тело холодной водой, заворачивать в мокрые простыни, обкладывать холодными грелками, ставить холодные клизмы. ⠀ Обращаю внимание: при контакте кожи с холодным происходит спазм сосудов кожи. Как следствие — потери тепла с поверхности кожи уменьшаются. Температура кожи (именно кожи!!!) понижается, а температура внутренних органов увеличивается, а это уже исключительно опасно. ⠀ Вывод! Никогда не используйте в домашних условиях и в порядке самолечения физические методы охлаждения с применением холодной воды. Никогда! ⠀ Мы не зря сделали акцент на «домашних условиях» и «самолечении». Дело в том, что физические методы охлаждения на самом деле могут применяться, но только тогда, когда предварительно используются препараты, уменьшающие спазм сосудов кожи, или когда есть возможность для неотложного введения таких препаратов, поэтому подобные методы допустимы лишь в присутствии врача или в стационаре. ⠀ Вы должны знать, что вода имеет теплопроводность многократно более высокую, нежели воздух, поэтому контакт кожи с водой резко усиливает теплоотдачу при условии, что вода не будет способствовать возникновению спазма сосудов кожи. Для этого вода не должна быть холодной, но и не должна иметь температуру выше 36 °С (если выше, так просто не будет переноса тепла). Оптимальная температура воды — 30–34 °С. Ванна или обтирание кожи водой с такой температурой резко активизируют теплоотдачу и могут быть использованы при лихорадке. ⠀ Но любые ванны и любые растирания возможны лишь тогда, когда их хорошо переносит ребенок. Если попытка раздеть, растереть, засунуть в ванну вызывает неприятие, дрожь, беспокойство, сопротивление, жалобы — прекратите. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #вода

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоров'я Лікування Діти
      Джерело: 24 Канал
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