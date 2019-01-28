Коли у дитини висока температура, а жарознижувальні засоби не допомагають, можна почути рекомендації про застосування фізичних методів охолодження.

Дитячий лікар Євген Комаровський пояснює, що суть цих методів полягає у тому, щоб застосувати холодну воду до дитини. Тобто, обтирати тіло дитини холодною водою, загортати в мокрі простирадла, обкладати холодними грілками, ставити холодні клізми.

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Медик звертає увагу на те, що при контакті шкіри з холодним відбувається спазм судин шкіри. Наслідком цього є втрата тепла з поверхні тіла. Температура шкіри знижується, а от внутрішніх органів збільшується. Такий стан є небезпечним.

Лікар Євген Комаровський “ Ніколи не використовуйте в домашніх умовах і як самолікування фізичні методи охолодження із застосуванням холодної води ”.

Лікар акцентує увагу на домашніх умовах і самолікуванні. Все тому, що фізичні методи охолодження насправді можуть застосовуватися, але тільки тоді, коли попередньо використовуються препарати, що зменшують спазм судин шкіри, або коли є можливість для невідкладного введення таких препаратів. Тому такі методи допустимі лише у присутності лікаря або у лікарні.



Чи можна охолоджувати дитину, у якої висока температура

За словами лікаря, вода має теплопровідність більш високу, ніж повітря, тому контакт шкіри з водою різко посилює тепловіддачу за умови, що вода не буде сприяти виникненню спазму судин шкіри.

Лікар Євген Комаровський “Для цього вода не повинна бути холодною, але і не повинна мати температуру вище 36°C (якщо вище, просто не буде перенесення тепла). Оптимальна температура води – 30-34°C. Ванна або обтирання шкіри водою з такою температурою різко активізують тепловіддачу і можуть бути використані при лихоманці”.

Будь-які ванни та розтирання можливі лише тоді, коли їх добре сприймає дитина. Якщо спроба роздягнути, розтерти, засунути в ванну викликає неприйняття, тремтіння, неспокій, опір, скарги, потрібно негайно припинити.

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