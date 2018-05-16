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Чи можна пити воду під час їжі: цікаві факти від Супрун

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Чи можна пити воду під час їжі
Чи можна пити воду під час їжі / obesidadeinfantilnao.com.br

Уляна Супрун розвінчала черговий міф про те, коли варто пити воду – до, під час чи після прийому їжі.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я розповіла у своєму Facebook.

У суспільстві поширена думка, що під час їжі не варто пити воду, адже це негативно відіб'ється на роботі шлунку. Але насправді це міф. 

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Їжу можна запивати водою, а можна і не запивати. Головне правило – пити, коли хочеться,
– зазначила Уляна Супрун.

Пити слід тоді, коли людина відчуває спрагу, і це аж ніяк не залежить від прийомів їжі. Особливо за цим потрібно стежити вагітним жінкам, людям літнього віку та дітям (особливо під час активних ігор чи занять спортом).

Під час активних ігор чи занять спортом дітям необхідно збільшувати прийоми рідини

Під час активних ігор чи занять спортом дітям необхідно збільшувати прийоми рідини

Достатня кількість води в організмі дітей позитивно відбивається на їхній пам’яті. А от недостатня гідрація у дітей призводить до закрепів, поганого травлення, агресії і безпричинного вередування. 

Поради від МОЗ щодо норм споживання рідини протягом дня:

Немовлятам від 8 місяців: 150 мл/кг ваги на день
Дошкільнятам: 100 мл/кг ваги на день
Підліткам: 50 мл/кг ваги на день

"Якщо дитина їсть тверду і суху їжу, або бавиться, чи довкола спекотно і сухо, або хворіє, то потреба в рідині зростає. Тому дуже важливо, щоб дитина завжди мала доступ до питної води", – додала Супрун.

Для того, щоб залишатися здоровим, щодня потрібно випивати достатню кількість води. МОЗ дало поради щодо необхідної кількості спожитої рідини вдень.

Теги: Здоров'я Здорове харчування LifeStyle Здорове життя Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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