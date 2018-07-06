Чи можна плавати одразу після їжі: Супрун пояснила популярний міф

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, чи є небезпечним плавання одразу після прийому їжі.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Плавання відразу після їжі не є більш небезпечним для життя, ніж плавання за дві години після неї або ж взагалі голодним,

– запевняє в.о. глави МОЗ.

Супрун пояснює, що під травлення організм спрямовує кров до шлунку, тим самим зменшуючи кровотік до активних м’язів, але навіть попри це в людському організмі все одно достатньо крові, щоб це не заважало йому функціонувати на належному рівні.

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Проте під час активного відпочинку особливості травного процесу все ж врахувати варто, оскільки під час плавання чи інших занять спортом їжа, що не перетравилася повністю, може давати про себе знати: нудотою та неприємними відчуттями у животі.

"З такими відчуттями дискомфорту існує ризик отримати набагато менше задоволення від активності у воді. Тому все ж таки краще почекати 1,5-2 години", – резюмувала Уляна Супрун.

Окрему увагу вона радить звернути тим, хто на пляжі любить пити алкоголь.

Плавати після вживання алкоголю дуже небезпечно! ВООЗ зазначає, що плавання в нетверезому стані є однією з основних причин, що призводять до трагічних наслідків на воді серед дорослих,

– наголошує глава МОЗ.

Як застереження вона наводить страшну статистику, згідно з якою лише від початку року на українських водоймах загинули півтисячі людей, з них – 44 дитини.