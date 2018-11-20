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      Чи можна розумно розв'язати питання "євробляхерів": відповідь аналітика

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      У вівторок, 20 листопада, "євроляхери" влаштували всеукраїнську акцію протесту, яка відбулася одразу у 50 містах України. Власники авто на іноземній реєстрації вимагають від депутатів змінити закони про розмитнення авто, які ті прийняли. Зокрема, скасувати високий акциз для старих автівок.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний аналітик Сергій Фурса.

      Читайте також: Як пройшла акція протесту "євробляхерів" у 50-ти містах України: фото з місця подій

      На думку аналітика, можна знайти розумний підхід розв'язання проблеми, який застосували в Італії, де також є "євробляхи". Міністр Італії сказав, що вони дадуть автомобілістам деякий час, за який необхідно зробити всі документи, після цього, якщо не буде легалізовано автомобілі доведеться сплатити штраф 700 євро.

      Я вважаю, що "євробляхерам" можна дати можливість за кілька тижнів, або місяців оформити все належним чином, після того треба включати механізм сурових штрафів,
      – сказав Фурса.

      Також він додав, що у будь-якій державі має бути верховенство права, без якого держава не успішна. 

      Відео "Що передбачає новий закон про "євробляхи":

      Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво зменшує вартість розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Але власники "євроблях" все одно влаштували масштабні мітинги у Києві.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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