Чи можна розумно розв'язати питання "євробляхерів": відповідь аналітика

У вівторок, 20 листопада, "євроляхери" влаштували всеукраїнську акцію протесту, яка відбулася одразу у 50 містах України. Власники авто на іноземній реєстрації вимагають від депутатів змінити закони про розмитнення авто, які ті прийняли. Зокрема, скасувати високий акциз для старих автівок.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний аналітик Сергій Фурса.

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На думку аналітика, можна знайти розумний підхід розв'язання проблеми, який застосували в Італії, де також є "євробляхи". Міністр Італії сказав, що вони дадуть автомобілістам деякий час, за який необхідно зробити всі документи, після цього, якщо не буде легалізовано автомобілі доведеться сплатити штраф 700 євро.

Я вважаю, що "євробляхерам" можна дати можливість за кілька тижнів, або місяців оформити все належним чином, після того треба включати механізм сурових штрафів,

– сказав Фурса.

Також він додав, що у будь-якій державі має бути верховенство права, без якого держава не успішна.

Відео "Що передбачає новий закон про "євробляхи":

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада ухвалила закон, який суттєво зменшує вартість розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Але власники "євроблях" все одно влаштували масштабні мітинги у Києві.