Українці по-різному відповідають на питання: "Чи можна нашим спортсменам змагатися в Росії?" Нас цікавить ваша думка.

Чемпіонати світу з бліцу і швидких шахів відбудуться у російському Санкт-Петербурзі з 26 по 31 грудня 2018 року. Таке рішення днями оприлюднила Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ), яку, до речі, місяць тому очолив росіянин Аркадій Дворкович.

Чи поїдуть на чемпіонат до Росії українські гросмейстери? Організатори поки не повідомляють склад учасників, що вже зареєструвалися. Достеменно відомо лише, що точно не поїде на турнір один з найкращих українських шахістів Павло Ельянов.

Саме зараз в Росію їхати вважаю перебором,

– заявив Ельянов.

У той же час, нагадаємо, що минулого листопада одразу 5 українських шахісток виступали на чемпіонаті світу серед жінок, що відбувався також у Росії – в Ханти-Мансійську. І там львів’янка Марія Музичук завоювала бронзову нагороду.

Пікантності ситуації додає той факт, що прийдешню Всесвітню шахову олімпіаду 2019 року прийматиме Росія (той таки Ханти-Мансійськ). Там мають виступати національні збірні України – чоловіча і жіноча.

Зважаючи на всі ці "шахові комбінації", сайт 24 каналу хоче знати вашу думку: виступати українцям у Росії чи ні? Причому проблема стосується усіх видів спорту – адже в такій самій ситуації, як і шахісти, можуть опинитися й інші наші атлети.

Отже, беріть участь в дискусії на сайті 24 – переходьте за посиланням, голосуйте, пишіть коментарі і діліться з друзями: чи можна українським спортсменам виступати на турнірах у Росії?