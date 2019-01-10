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      Чи можна викликати сімейного лікаря додому: пояснення Супрун

      1358 Читать новость на русском
      Чи можна викликати лікаря додому
      Чи можна викликати лікаря додому / uk.etcetera.media

      Міністерство охорони здоров'я не заборонило громадянам викликати сімейного лікаря або терапевта додому – це питання наразі вирішується особисто між пацієнтом і медиком.

      Про це повідомила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає УНН. 

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      За її словами, немає наказу МОЗ, який звільняє лікарів від відповідальності й забороняє їм їхати до вас додому.

       
      Уляна Супрун
      “Наказ написаний так, що як ви маєте свого лікаря, ви підписали з ним декларацію, ви можете звернутися напряму до лікаря і поговорити з ним, домовитись, чи він приїде до вас чи ви до нього поїдете, чи ви маєте подзвонити у швидку”.

      Вона наголосила, що у разі тяжкого перебігу хвороби краще проконсультуватися із лікуючим лікарем, аніж чекати ускладнень. Тривожними симптомами для хворого має стати висока температура – 39 за Цельсієм, ускладнення дихання, інши симптоми, які турбують хворобу.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Уляна Супрун Медична реформа
      Джерело: 24 Канал
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