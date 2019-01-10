Чи можна викликати сімейного лікаря додому: пояснення Супрун
Міністерство охорони здоров'я не заборонило громадянам викликати сімейного лікаря або терапевта додому – це питання наразі вирішується особисто між пацієнтом і медиком.
Про це повідомила виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає УНН.
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За її словами, немає наказу МОЗ, який звільняє лікарів від відповідальності й забороняє їм їхати до вас додому.
Вона наголосила, що у разі тяжкого перебігу хвороби краще проконсультуватися із лікуючим лікарем, аніж чекати ускладнень. Тривожними симптомами для хворого має стати висока температура – 39 за Цельсієм, ускладнення дихання, інши симптоми, які турбують хворобу.
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