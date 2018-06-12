16:23
12 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 14°C
  • середа
    22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Португальці в Росії. Маркування рибок
Вєсті Кремля
23:49, 11 червня
Вєсті.UA. Важливі жінки Ляшка. Гени Гєни
Вєсті.UA
23:28, 11 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою: відповідь науковців

703 Читать новость на русском
Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою
Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою / unsplash.com

Чимало людей вважає, що насіння соняшника краще їсти без шкірки, адже вона може спровокувати апендицит. Вчені розповіли, як насіння соняшника зі шкіркою впливають на здоров'я.

Зі слів вчених, насіння соняшника є дуже корисним для організму, передає Мenslife.

Воно містить низку поживних речовин: вітаміни А, Е, D та групи В (В1, В2, В5, В6, РР, В9), бета-каротин і каротиноїди, 
холін, жирні кислоти, амінокислоти, фітостероли, клітковину, харчові волокна, ефірні і жирні олії.

Читайте також: 8 продуктів, які найчастіше призводять до отруєнь

Також чимало мінеральних речовин: селен, марганець, магній, кальцій, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь.

Але от шкірку з насіння все ж краще знімати, адже шлунок її дуже погано перетравлює. Вона може проскочити через стравохід і вийти з випорожненнями, або ж заб'ється в апендиксі. Тож шкірка насіння соняшника може стати однією з причин виникнення апендициту.

Хоч і це захворювання зараз легко можна усунути за допомогою вчасно проведеної операції, все ж краще берегти здоров'я і уникати хірургічного втручання.

Якщо несвоєчасно звернутися за медичною допомогою, апендикс може тріснути, відбудеться зараження крові, через що може настати і смерть.

Що таке апендицит?Це захворювання, що зумовлюється запаленням червоподібного відростка сліпої кишки – апендикса. Апендикс може запалитися з різних причин: через поганий стан імунної системи, коли в організм потрапляють патогенні мікроорганізми (кишкова паличка, стафілокок, стрептокок та інші) та через потрапляння у апендикс різноманітного харчового "сміття".

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
сьогодні, 16:00 Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної
Ігор Саджениця 60
Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
сьогодні, 15:01 Справа Ставицького: хто і навіщо вкинув "плівки"
Віталій Кулик 2289
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
сьогодні, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
сьогодні, 14:00 Як кримінал за невтручання влади продовжує розправлятися з небайдужими громадянами
Дмитро Гнап 633
В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
сьогодні, 12:02 В России откорректировали бюджет в ущерб пенсий, но в угоду военщины
Злой Одессит 907
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук