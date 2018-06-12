Чи можна їсти насіння соняшника зі шкіркою: відповідь науковців

Чимало людей вважає, що насіння соняшника краще їсти без шкірки, адже вона може спровокувати апендицит. Вчені розповіли, як насіння соняшника зі шкіркою впливають на здоров'я.

Зі слів вчених, насіння соняшника є дуже корисним для організму, передає Мenslife.

Воно містить низку поживних речовин: вітаміни А, Е, D та групи В (В1, В2, В5, В6, РР, В9), бета-каротин і каротиноїди,

холін, жирні кислоти, амінокислоти, фітостероли, клітковину, харчові волокна, ефірні і жирні олії.

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Також чимало мінеральних речовин: селен, марганець, магній, кальцій, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь.

Але от шкірку з насіння все ж краще знімати, адже шлунок її дуже погано перетравлює. Вона може проскочити через стравохід і вийти з випорожненнями, або ж заб'ється в апендиксі. Тож шкірка насіння соняшника може стати однією з причин виникнення апендициту.

Хоч і це захворювання зараз легко можна усунути за допомогою вчасно проведеної операції, все ж краще берегти здоров'я і уникати хірургічного втручання.

Якщо несвоєчасно звернутися за медичною допомогою, апендикс може тріснути, відбудеться зараження крові, через що може настати і смерть.

Що таке апендицит?Це захворювання, що зумовлюється запаленням червоподібного відростка сліпої кишки – апендикса. Апендикс може запалитися з різних причин: через поганий стан імунної системи, коли в організм потрапляють патогенні мікроорганізми (кишкова паличка, стафілокок, стрептокок та інші) та через потрапляння у апендикс різноманітного харчового "сміття".

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