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Чи можна їсти один раз в день: всі "за" і "проти"

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Чи можна їсти один раз в день
Чи можна їсти один раз в день / woman.ru

Одноразове харчування – вид короткострокового голодування допомагає швидко скинути вагу, але ця дієта підійде не всім.

Як повідомляє Medical News Today, дієта полягає в тому, що 23 години на добу не можна їсти чи пити нічого калорійного, а лише одну годину на добу можна споживати калорії. Найчастіше ця година припадає на вечерю.

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Переваги такої дієти очевидні: швидке зниження ваги, її легко дотримуватись, адже не потрібно рахувати калорії. Окрім того, організм не зриватиметься на їжу, адже споживати можна геть усе.

via GIPHY

Окрім того, короткострокове голодування допомагає знизити рівень цукру у крові у людей, які страждають на діабет другого типу.

Також дієта позитивно впливає на цикли сну і харчування у людей з ожирінням, збільшує тривалість життя, покращує пам'ять і роботу серцево-судинної системи.

Але поруч з перевагами є чимало ризиків. Харчуватись один раз на день – ризикований і стресовий для організму підхід. Людина під час такої дієти може відчувати: тремтіння, слабкість, дратівливість, сильне відчуття голоду, нездатність зосередитися та перевтому.

Окрім того, таке голодування підвищує рівень поганого холестерину, а це пов'язано з додатковим ризиком захворювань серця, зокрема інсульту. Також можна отримати розлад харчової поведінки – коли люди з'їдають багато їжі за короткий проміжок часу.

Не рекомендується сідати на таку дієту діабетикам, людям, у яких знижений рівень цукру в крові та тим, у кого є хвороби щитовидної залози.

Фахівці рекомендують – якщо ви все ж хочете скинути зайву вагу, краще почніть це з невеликих поступових змін у харчуванні та способі життя – займайтеся спортом, ведіть щоденник харчування, споживайте достатньо фруктів і овочів та відмовтесь від фастфуду.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Здорове життя Дієти
Джерело: 24 Канал
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