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Чи можна їсти продукти, на які сіла муха

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Чи можна їсти продукти, на які сіла муха
Чи можна їсти продукти, на які сіла муха / uain.press

Уляна Супрун розповіла, чи діє правило, що за 5 секунд мікроби не "перебігають" на їжу або ж чи це може заразити організм, наприклад, гельмінтами.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

"Їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливо", – зазначила Супрун.

Читайте також: Які молочні продукти необхідно їсти під час вагітності

Мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб – кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти.

Адже комахи харчуються, зазвичай, продуктами, сміттям, екскрементами тощо. Збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж одразу у її організм.

Муха сіла на їжу

Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів,
– наголосила вона.

Особливо надокучають мухи у сільській місцевості чи за містом, тож важливо не забувати слідкувати за правилами гігієни: 
- не їсти непомиту їжу;
- не пити з горнятка, в яке впала муха;
- ретельно та часто мити руки. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Інфекція Гігієна
Джерело: 24 Канал
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