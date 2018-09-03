Чи можна їсти продукти, на які сіла муха

Уляна Супрун розповіла, чи діє правило, що за 5 секунд мікроби не "перебігають" на їжу або ж чи це може заразити організм, наприклад, гельмінтами.

Про це в.о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

"Їжу, на котру сіла муха, треба або помити, або приготувати під високою температурою, або не їсти, якщо ні те, ні інше неможливо", – зазначила Супрун.

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Мухи переносять дуже велику кількість збудників хвороб – кишкові інфекції, інфекції очей, інфекції шкіри та гельмінти.

Адже комахи харчуються, зазвичай, продуктами, сміттям, екскрементами тощо. Збудники хвороб потрапляють на її тіло або ж одразу у її організм.

Патогенні мікроорганізми, що потрапляють на зовнішню поверхню мухи, можуть вижити протягом декількох годин, а ті, які потрапляють в організм мухи або в їжу, в яку вона їх транспортувала, можуть вижити протягом декількох днів,

– наголосила вона.

Особливо надокучають мухи у сільській місцевості чи за містом, тож важливо не забувати слідкувати за правилами гігієни:

- не їсти непомиту їжу;

- не пити з горнятка, в яке впала муха;

- ретельно та часто мити руки.

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