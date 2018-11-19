Чи можна їсти сніг: неочікувані висновки науковців

Румунські вчені з Sapientia Hungarian University of Transylvania з'ясували, що у свіжому снігу мало бактерій, тому його можна безпечно їсти.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Науковці проводили експеримент у 2017 році. В січні та лютому вони зібрали сніг з парку та кільцевої магістралі у невеликому містечку Меркуря-Чук, що у центральній Румунії.

Дослід проводили в температурних умовах від –1,1°C до –17,4°C. Зразки снігу помістили у герметично закриті стерильні контейнери, а потім намагалися вирощувати в них бактерії та цвілі.



Сніг можна їсти без шкоди для здоров'я

Результати досліджень вразили вчених, виявилося, що дуже свіжий сніг має вкрай мало бактерій, а потім вони з'являються у ньому з навколишнього повітря.

"Я не рекомендую нікому їсти сніг. Просто кажу, що якщо трохи з'їсти, то не захворієш", – пояснив професор університету Іштван Мате, який надихнувся на проведення цього дослідження саме тоді, коли побачив, що його діти їдять сніг.

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