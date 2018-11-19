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      Чи можна їсти сніг: неочікувані висновки науковців

      334 Читать новость на русском
      Чи можна їсти сніг
      Чи можна їсти сніг / crimea.kp.ru

      Румунські вчені з Sapientia Hungarian University of Transylvania з'ясували, що у свіжому снігу мало бактерій, тому його можна безпечно їсти.

      Про це повідомляє The Associated Press.

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      Науковці проводили експеримент у 2017 році. В січні та лютому вони зібрали сніг з парку та кільцевої магістралі у невеликому містечку Меркуря-Чук, що у центральній Румунії.

      via Gfycat

      Дослід проводили в температурних умовах від –1,1°C до –17,4°C. Зразки снігу помістили у герметично закриті стерильні контейнери, а потім намагалися вирощувати в них бактерії та цвілі.

      Їсти сніг безпечно
      Сніг можна їсти без шкоди для здоров'я

      Результати досліджень вразили вчених, виявилося, що дуже свіжий сніг має вкрай мало бактерій, а потім вони з'являються у ньому з навколишнього повітря.

      не рекомендую нікому їсти сніг. Просто кажу, що якщо трохи з'їсти, то не захворієш", – пояснив  професор університету Іштван Мате, який надихнувся на проведення цього дослідження саме тоді, коли побачив, що його діти їдять сніг.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Сніг в Україні Діти
      Джерело: 24 Канал
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