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      Чи можна їсти суші під час правильного харчування

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      Суші не можна їсти під час правильного харчування
      Суші не можна їсти під час правильного харчування / Фото з відкритих джерел

      Суші є одною з найпопулярніших страв у світі, які полюбляє і молодь, і доросле покоління. Чимало людей вважають, що ця японська їжа є дієтичною і не має шкідливого впливу на фігуру. Проте дієтологи наголошують, що суші не можна їсти під час правильного харчування.

      Як пише Сosmo, є кілька причин, чому суші шкідливі для гарної фігури.

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      Основа кожного суші-ролу рис. Думка про те, що ця каша є низькокалорійною і її можна їсти під час схуднення, є помилковою. У 100 грамах рису міститься міститься 80 грамів вуглеводів, з яких 50,5 грама це крохмаль в чистому вигляді, 8,9 грама білків та 0,5 грама жирів. Тобто рис на 80% складається з вуглеводів, а їх при схудненні варто зводити до мінімуму.

      Тому, за словами експертів, часте ласування сушами, в яких присутня велика кількість рису, не бути позитивно впливати на фігуру, а навпаки загрожує зайвими кілограмами.

      via GIPHY

      Ще одною причиною шкідливості суші під час правильного харчування є те, що у них містяться калорійні соуси та майонез. Зокрема, для того, аби ця японська страва була смачнішою, а сам рол не розсипався, сушисти додають до нього інградієнти, які не мають жодної користі для організму, а навпаки шкодять йому.

      Окрім того, додавання кремодібних вершкових соусів до соєвого соусу, з яким їдять суші, теж значно збільшує їхню калорійність.

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      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
      Джерело: 24 Канал
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