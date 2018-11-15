Чи можна їсти суші під час правильного харчування

Суші є одною з найпопулярніших страв у світі, які полюбляє і молодь, і доросле покоління. Чимало людей вважають, що ця японська їжа є дієтичною і не має шкідливого впливу на фігуру. Проте дієтологи наголошують, що суші не можна їсти під час правильного харчування.

Як пише Сosmo, є кілька причин, чому суші шкідливі для гарної фігури.

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Основа кожного суші-ролу – рис. Думка про те, що ця каша є низькокалорійною і її можна їсти під час схуднення, є помилковою. У 100 грамах рису міститься міститься 80 грамів вуглеводів, з яких 50,5 грама – це крохмаль в чистому вигляді, 8,9 грама білків та 0,5 грама жирів. Тобто рис на 80% складається з вуглеводів, а їх при схудненні варто зводити до мінімуму.

Тому, за словами експертів, часте ласування сушами, в яких присутня велика кількість рису, не бути позитивно впливати на фігуру, а навпаки загрожує зайвими кілограмами.

Ще одною причиною шкідливості суші під час правильного харчування є те, що у них містяться калорійні соуси та майонез. Зокрема, для того, аби ця японська страва була смачнішою, а сам рол не розсипався, сушисти додають до нього інградієнти, які не мають жодної користі для організму, а навпаки – шкодять йому.

Окрім того, додавання кремодібних вершкових соусів до соєвого соусу, з яким їдять суші, теж значно збільшує їхню калорійність.

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