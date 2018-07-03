Чи можна їсти забагато фруктів та овочів: відповідь експерта

Фрукти та овочі надзвичайно корисні для всього організму людини, проте надлишок такого вживання може спричинити негативні наслідки.

Британська Національна служба здоров'я радить вживати 5 порцій овочів та фруктів, одна порція мітить 80 грамів, пише BBC.

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А от біолог Дарія Прокопик радить дорослим з користю для здоров’я вживати не більше ніж 50 грамів цукру, який додають до страв та напоїв. Це не стосується фруктів та овочів.

Проте фруктового соку теж може бути забагато. У 100 грамів винограду міститься 16 грамів цукру. Фруктоза погано засвоюється, адже вона затримується в кишківнику. Окрім цього, є люди, які не засвоюють ці вуглеводи. Надмірне споживання фруктози може підвищити ризик здуття та набрати зайві калорії.



Фрукти чи томати мають кислу реакцію, через що емаль зубів розчиняється. Фруктоза підвищує ріст бактерій. Саме тому після вживання таких продуктів необхідно прополоскати або почистити зуби.

Не завжди сира їжа корисніша за приготовану. Після приготування їжі краще засвоюються залізо, цинк і кальцій. Якщо до помідорів чи перцю додати жири, то це буде набагато корисніше для організму, ніж у сирому варіанті.

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