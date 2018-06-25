Чи можна займатися сексом перед тренуванням: вчені розвінчали популярний міф

Американські фахівці спростували поширений міф про те, що секс до і після тренування знижує його ефективність.

Існує поширене твердження, що спортсменам не варто займатися сексом перед змаганнями, оскільки чоловік втрачає багато енергії і може показати більш низькі показники витривалості і сили.

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Проте науковці з університету штату Каліфорнія в Сан-Маркосі провели дослідження і спростували цей міф, пише Men's Health.

В експерименті взяли участь 12 чоловіків, силу і ефективність тренувань яких фахівці оцінювали, як після ночі любові, так і після утримання від сексу.

Вчені з’ясували, що секс не впливав на здатність чоловіка виконувати фізичні вправи і не мав ніякого негативного впливу на ефективність тренування.

Автор дослідження, професор Тодд Асторіно відзначив, що незважаючи на невелику кількість учасників експерименту, їх було цілком достатньо, щоб довести, що секс не впливає на м'язову силу.

Він зауважив, що статевий акт може незначним чином впливати на професійних спортсменів.

"Професійні спортсмени дійсно можуть відчувати себе трохи виснаженими, але на звичайного хлопця, який хоче піти в спортзал, секс не може вплинути негативно", – запевнив експерт.