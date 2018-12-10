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      Чи можна займатися сексом під час місячних: відповідь гінеколога

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      Секс під час менструації
      Секс під час менструації / loverme.ru

      Займатися чи не займатися сексом під час жіночої менструації залежить від сексуальної активності пари, психологічної сумісності партнерів та відсутності або наявності упереджень.

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Кравець Уляна Євгенівна.

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      Жінки поділяються на 2 групи: ті, які ніколи не займатимуться сексом під час менструації, та ті, яким це подобається. Для одних жінок це час, коли вона не може постати перед партнером в такому вигляді, їй дискомфортно навіть думати про це. А інші (ті, що належать до другої групи) – просто шаленіють від заняття любов’ю в ці дні, справа в слизькості і чутливості.

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      Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
      “Так буває, що пара любить секс під час менструації, бо не потрібно використовувати додаткову змазку; жінці в цей час приємніше; деякі займаються в цей час сексом, щоб зняти тянучі болі(все індивідуально). Жінки, за їх словами, можуть в цей час більше морально розслабитися, бо не думають про ймовірну можливість завагітніти. Хоча це не зовсім так. Якщо ви все ж наважились, то при місячних важливо приділяти особливу увагу особистій гігієні перед статевим актом, адже виділення – це живильне середовище для різноманітних бактерій”

      У ці дні шийка матки відкрита, і є ризик потрапляння мікроорганізмів в порожнину матки. Секс під час місячних може бути причиною запалення жіночих статевих органів. Сперматозоїди, при наявності у партнера інфекцій, можуть переносити патогенні мікроорганізми в порожнину матки, сприяючи розвитку запалення. 

      Секс під час менструації
      Секс під час менструації мають хотіти обидва партнери 

      Основні правила сексу під час менструації: цього мають хотіти обоє партнерів. Коханці повинні бути обстежені на інфекції, що передаються статевим шляхом, і це не лише сифіліс, гонорею, трихомоніаз. До них належать хламідіоз, мікоплазмоз, уреаплазмоз, тощо.

       
      Лікар акушер-гінеколог Кравець Уляна
      “Тому, перш ніж наважитися на секс з новим партнером, не лише під час менструації, а взагалі, не перестаю наголошувати: підіть самі до гінеколога, відправте партнера на здачу аналізів методом ПЛР на вище перелічені інфекції. А коли отримаєте результати про те, що в обох не виявлено – насолоджуйтесь життям сповна”.

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      Теги: Медицина Здоров'я Секс Жіноче здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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      Новини за 10 грудня
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