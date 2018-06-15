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Телеканал новин 24 Новини Вагітність і діти

Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення

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Якщо вагітність протікає нормально, то пара може займатися сексом
Якщо вагітність протікає нормально, то пара може займатися сексом / Фото з відкритих джерел

Заняття сексом під час вагітності і після неї дуже важливі для гармонії відносин у подружжі. Тому в цей час майбутніх батьків хвилює, чи можна вступати в близькість чи потрібно чекати, поки не народиться дитина.

Як зазначає "Медобоз", більшість жінок, у яких нормально протікає вагітність, можуть продовжувати займатися сексом з партнером практично до самих пологів.

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Однак є деякі обставини, при яких може знадобитися змінити вашу активність і утримуватися від сексу протягом певного періоду. Найчастіше лікар сам скаже про необхідність відмовитися від сексу, якщо він протипоказаний в міру особливостей перебігу вагітності,
– йдеться у публікації.

Окрім того, під час заняття коханням дитина не постраждає, адже її захищають амніотичний мішок і сильні м'язи матки, на додачу товста слизова оболонка, яка закриває шийку матки, допомагає захистити його ще й від ймовірних інфекцій.

Якщо вагітність протікає нормально, то під час сексу у жінки немає ніяких ризиків – тобто, ні сексуальне збудження, ні оргазм не можуть спровокувати потуги, викидень або інші проблеми.

Проте, існують симптоми, які при занятті сексом є насторожливими. Зазначається, що нормально відчувати легкі судоми під час або відразу після статевого акту або оргазму, але якщо вони не зникають через кілька хвилин або якщо є біль або кровотеча після сексу, потрібно обов'язково зателефонувати своєму лікарю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Вагітність і діти Секс Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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