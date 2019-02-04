Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення гінеколога

Під час вагітності зміни відбуваються не тільки в тілі жінки. Часом змінюються звички, емоційний фон не завжди стабільний, а в першому триместрі зазвичай докучає токсикоз. Тому частенько питання, займатися сексом чи ні, відпадає само собою.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 повідомила кандидат медичних наук, лікар акушер-гінеколог гінекологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та МЦ "Берегиня" Уляна Кравець.

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Однак трапляється так, що і майбутній тато відмовляється від близькості, боячись нашкодити коханій або крихітці в животику. Почнемо з найголовнішого – це бажання до близькості. За статистикою лише в 10-20% жінок бажання сексу залишається чи навіть посилюється.

Гінеколог Уляна Кравець “Тому що вагітній жінці важко ще адаптуватися до гормональних перебудов, а також до змін психоемоційного стану. Вона відчуває сонливість, млявість, апатію, плаксивість, де ж тут взятися думкам про секс. Тому майбутньому таткові треба просто набратися терпіння і з розумінням віднестися до своєї жінки”.

Найчастіше в першому триместрі пара звикає до свого нового становища, а вже в другому, коли токсикоз позаду і животик ще не заважає, подружжя повертається до активного статевого життя.

Іноді сама природа намагається підказати, як треба себе вести і знижує сексуальний потяг після того, як жінка завагітніє. У ці дні всі її думки зводяться до усвідомлення її материнства.



І триместр небезпечний через високу небезпеку втрати вагітності\\pixabay.com

Якщо немає загрози викидня, і вагітність проходить нормально, не треба боятися сексу, бо він в першому триместрі не протипоказаний, і статеве життя під час вагітності може тривати, як і раніше.

Проте слід знати, що саме І триместр є дуже небезпечний, в плані втрати вагітності. І є моменти, коли слід відмовити собі в задоволенні, переслідуючи іншу мету – народження довгожданої дитини.

Не можна займатися сексом:

Якщо є загроза переривання вагітності ні про яку близькість не може йти мова! Коли в анамнезі вже був викидень на ранньому терміні Коли у жінки була в минулому істміко-цервікальна недостатність (патологічний стан шийки матки).

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