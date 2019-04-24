Чи можна зупинити російську агресію та як це зробити: відповідь Сироїд
Про російську агресію в Україні, варіанти майбутнього президента Володимира Зеленського зупинити війну та про новий закон "Про президента" – у прямому ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.
Зеленський не повинен шукати компроміс у війні з РФ
– Найнебезпечнішою тенденцією в заявах Зеленського є спосіб умиротворення Росії – що треба домовлятися, шукати компроміси і залагодити все. Але з ким домовлятися, про що і де може бути межа цього компромісу?
– Хочу наголосити, що РФ була, є і залишатиметься ворогом для нас. Сьогодні Росія для нас – це вбивця, вона хоче нас вбити. Де тут компроміс? Яким він може бути між людиною, яка хоче жити, і кілером? Тому тут немає предмету компромісу. Єдиний спосіб захиститися – це стати дуже сильним.
Яку мету має Росія?
– Кремль переслідує одну й ту саму мету – змусити українську владу прийняти капітуляційні умови Мінських угод. Росія загостює ситуацію для того, щоб змусити новообраного президента брати участь у цьому процесі і йти на компроміси. Інша мета – це створити легітимні підстави для збільшення контингенту російських військ, які, начебто, захищатимуть громадян Росії.
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– І те, і те є беззастережно небезпечною загрозою. Ми не можемо на це вплинути, бо РФ контролює території. Але однозначно українська влада, зокрема і Порошенко, не зробили достатньо, аби убезпечити нас від такої ситуації чи щоб це мало іншу реакцію міжнародної спільноти.
Як зберегти Україну від агресії Путіна?
- Ми маємо збільшувати власну живучість, тобто зміцнювати Збройні сили, адже без сильної армії не буває дипломатії. Політика працює тільки тоді, коли є сильна армія.
- Нам треба робити спроможною та успішною економіку України. Тобто виходити з олігархічної системи. Якщо ми будемо успішними тоді наші громадяни будуть хотіти бути в Україні. Для них російський паспорт чи будь-яка російська приманка не буде цікавою.
- Проти нас ведуть інформаційну війну, а ми не маємо інформаційної оборони. Якщо сьогодні російський ідеолог Віктор Медведчук має режим максимально сприяння в Україні, то як ми збираємось вигравати розум і серце українського громадянина, зокрема, на окупованих територіях?
Про закон "Про президента"
– Законопроект про президента має мету не доводити до імпічменту, а побудувати таку модель, щоб люди були горді за свого президента, щоб ніхто не кричав йому в спину: "імпічмент".
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– Взагалі, цей законопроект ми готували для кандидата в президенти Андрія Садового, оскільки побачили за чинної влади елементи свавілля. Тому сьогодні великий парадокс, коли люди кажуть, що цей законопроект суттєво обмежує повноваження президента. Які повноваження – ті, що були вкрадені в попереднього президента? Це потрібно повернути назад у виконавчу владу.
– Ми вперше доросли до того, що ми не пошепки про це говоримо, а маємо величезну публічну дискусію. Я сподіваюся, що Зеленський візьме в роботу цей текст законопроекту і ми отримаємо рішення.