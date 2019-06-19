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      Чи можуть Коломойському частково повернути "Приватбанк"

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      Коломойський не зможе стати співвласником "Приватбанку", – заступниця голови НБУ
      Коломойський не зможе стати співвласником "Приватбанку", – заступниця голови НБУ / opinionua.com

      Український олігарх Ігор Коломойський не зможе знову стати співвласником "Приватбанку". Варіант, за якого йому повернуть частину акцій, неможливо виконати.

      Закон таких дій не передбачає, про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю "Економічній правді".

      Читайте також: Позов Коломойського проти України: що вимагає та коли оголосять рішення

      Сам Коломойський вимагав повернути йому 22-24% акцій "Приватбанку".

      У законі чорним по білому написано: колишні власники не можуть виставляти претензії до нового власника та претендувати на те, щоб їхні акції були їм повернені,
      – прокоментувала це Рожкова.

      Водночас вона не виключила юридичну можливість виплати Коломойському компенсації.

      "Виплату компенсації, про яку згадував Ігор Валерійович, закон допускає у тому разі, якщо вони доведуть, що зазнали збитків та зможуть цей збиток обґрунтувати", – додала вона.

      Однак, за її словами, проведений аудит "Приватбанку" свідчить про те, що у 2015 році була нестача капіталу. Тому збитків від націоналізації, про які говорив Коломойський, колишні власники зазнати не могли.

      Як розгортаються події щодо "Приватбанку"?

      • Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

      • 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

      • 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

      • 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

      • 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

       Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

      Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

      Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

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      Теги: Новини України Гроші Ігор Коломойський Приватбанк НБУ
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