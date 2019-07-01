Чи можуть партії, які зараз знаходяться на межі проходження в Раду, добрати голоси до виборів

Наразі дві партії – "Сила і честь" Ігоря Смешка, яка набирає, за результатами соцопитувань, 4,1% голосів та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,9% голосів перебувають на межі проходження в Раду. Проте, за 20 днів політсили можуть добрати необхідну кількість голосів.

Адже за стільки часу цілком можна набрати 1-2%, розповів політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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Чому партії набирають так мало голосів?

За словами Мінакова, якщо брати до уваги партію Ігоря Смешка "Сила і честь", то їх ключовою проблемою є те, що вони презентували дивний, невражаючий виборчий список партії.

Від них очікували нових облич, але їх там майже немає – там три колишні депутати від партії "Самопоміч" та інші давно забуті чиновники. Тобто список партії не підсилює сам "бренд" Смешка, який вистрелив на президентських виборах,

– наголосив експерт.

Натомість проблема "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, як зазначив Мінаков, у тому, що вони мають обмежені фінансові ресурси, відповідно обмежену рекламну кампанію. "Також вони мають проблеми зі списком – це старі обличчя, команда часів Ющенка", – додав він.



Рейтинг партій за результатами опитування Центру "Соціальний моніторинг"

Чому партія "Голос" набирає так багато голосів? Експерт запевнив, що політсила Святослава Вакарчука "Голос" щотижня показує стабільну тенденцію зростання – від опитування до опитування в них додається по 1-2%.

"Це зумовлено якісним списком партії з професіоналами та незаплямованими обличчями. Але водночас "тур змін" Вакарчука, де він виступає по всій країні з концертами, – це відкрито рекламує партію "Голос". Саме це є ключовим фактором, чому партія Вакарчука зараз набирає голоси", – підсумував Мінаков.



Основні дати виборів