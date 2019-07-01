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      Чи можуть партії, які зараз знаходяться на межі проходження в Раду, добрати голоси до виборів

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      Чи можуть партії "Сила і честь" та "Громадянська позиція" добрати голоси до виборів
      Чи можуть партії "Сила і честь" та "Громадянська позиція" добрати голоси до виборів / Колаж 24 каналу

      Наразі дві партії – "Сила і честь" Ігоря Смешка, яка набирає, за результатами соцопитувань, 4,1% голосів та "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка – 3,9% голосів перебувають на межі проходження в Раду. Проте, за 20 днів політсили можуть добрати необхідну кількість голосів.

      Адже за стільки часу цілком можна набрати 1-2%, розповів політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

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      Чому партії набирають так мало голосів?

      За словами Мінакова, якщо брати до уваги партію Ігоря Смешка "Сила і честь", то їх ключовою проблемою є те, що вони презентували дивний, невражаючий виборчий список партії.

      Від них очікували нових облич, але їх там майже немає – там три колишні депутати від партії "Самопоміч" та інші давно забуті чиновники. Тобто список партії не підсилює сам "бренд" Смешка, який вистрелив на президентських виборах,
      – наголосив експерт.

      Натомість проблема "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, як зазначив Мінаков, у тому, що вони мають обмежені фінансові ресурси, відповідно обмежену рекламну кампанію. "Також вони мають проблеми зі списком – це старі обличчя, команда часів Ющенка", – додав він.

      Рейтинг партій за результатами опитування Центру
      Рейтинг партій за результатами опитування Центру "Соціальний моніторинг"

      Чому партія "Голос" набирає так багато голосів? Експерт запевнив, що політсила Святослава Вакарчука "Голос" щотижня показує стабільну тенденцію зростання – від опитування до опитування в них додається по 1-2%.

      "Це зумовлено якісним списком партії з професіоналами та незаплямованими обличчями. Але водночас "тур змін" Вакарчука, де він виступає по всій країні з концертами, – це відкрито рекламує партію "Голос". Саме це є ключовим фактором, чому партія Вакарчука зараз набирає голоси", – підсумував Мінаков.

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      Теги: Новини України Новини політики Партія Сила і честь Громадянська позиція Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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