Чи нападе Росія восени на Україну: думка експертів

Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Принаймні, так сьогодні заявили у Службі безпеки України. Свої війська Путін планує ввести восени 2018 року.

В СБУ кажуть – Росія намагається створити передумови для введення військ в Україну вже восени. Під традиційним приводом – захист російськомовного населення.

"Для цього вони планують задіяти криміналітет, спортсменів, навколо кримінальні структури для побиття учасників проросійських заходів, хресних ходів", – переконаний заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

А останнім часом активізувалися і бойовики. На околицях окупованого Луганська вишикували велику кількість військової техніки. На підтвердження в ОБСЄ опублікували фото.На полігоні розташувались БТРи, БМП, танки, зенітно-ракетні комплекси "Стріла - 10" та "Град" – по 7 одиниць, а також по 5 одиниць гаубиць 120-ти міліметрів та 150-ти міліметрів. Загалом – 52 одиниці важкої техніки.

Росія планує не наступ, а довготривалу гру, вважають у американському аналітичному центрі Institute for the Study of War. На повномасштабне вторгнення у неї просто немає грошей. Адже економіка країни, як у Італії, а населення у чотири рази більше.

До того ж, вдарили по стабільності і санкціі. Тому всі сили Росії вигідніше кинути у дешевші гібридні операції. Це означає, зокрема, що на Донбасі періодично слід очікувати загострень, переконаний воєнний журналіст Юрій Бутусов.

Я не думаю, що це їхня стратегія. Але виключити, що у них могло бути таке завдання, теж не можна. Тому що в 2014 році вони сюди вторгалися, засилали своїх найманців. Вони ж їм говорили, що ви – авангард російської армії,

– прокоментував журналіст.

Україну, каже експерт, Путін втратив ще у 2014 році. Однак від ідеї створення "Новоросії" не відмовився. І досі мріє про захоплення Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це та більше – дивіться у сюжеті.