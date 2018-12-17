Чи насправді головоломки можуть зберегти розумові здібності

Існує думка, що люди можуть запобігти віковій розумовій деградації, якщо будуть тренувати мозок шляхом вирішення головоломок і подібних ігор.

Вчені з Університету Абердіна провели аналіз даних майже 500 учасників, пише The BMJ.

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Всі вони пройшли тести, які оцінювали швидкість запам'ятовування та роботи мозку, коли їм було 64 роки. Крім того, учасники пройшли тестування по заміні цифрових символів, слухові і словесні тести і оцінки, що вимірюють інтерес учасників до читання, вирішення головоломок і їх критичне мислення.



Чи насправді головоломки корисні

Дослідники виявили, що вирішення головоломок не впливає на рівень розумового зниження, яке пов'язане з віком. Однак регулярні подібні дії, мабуть, покращували когнітивні навички людини протягом усього його життя.

Крім того, у людей, які любили інтелектуальні ігри, такі як розгадування кросвордів, рішення головоломок або судоку, спостерігалися кращі розумові здібності в літньому віці.

За словами вчених, результати дослідження показують, що, хоча кросворди й не здатні повністю зупинити вікове зниження когнітивних здібностей, рішення головоломок може підтримувати мозок в кращій формі на більш ранньому етапі життя, так що розумовий спад буде не таким помітним. Іншими словами, ми створюємо собі фору.

Висновок вчених: інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі.



Інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі

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