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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Чи насправді головоломки можуть зберегти розумові здібності

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      Чи насправді головоломки корисні
      Чи насправді головоломки корисні / sixtyandme.com

      Існує думка, що люди можуть запобігти віковій розумовій деградації, якщо будуть тренувати мозок шляхом вирішення головоломок і подібних ігор.

      Вчені з Університету Абердіна провели аналіз даних майже 500 учасників, пише The BMJ.

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      Всі вони пройшли тести, які оцінювали швидкість запам'ятовування та роботи мозку, коли їм було 64 роки. Крім того, учасники пройшли тестування по заміні цифрових символів, слухові і словесні тести і оцінки, що вимірюють інтерес учасників до читання, вирішення головоломок і їх критичне мислення.

      Чи насправді головоломки корисні
      Чи насправді головоломки корисні

      Дослідники виявили, що вирішення головоломок не впливає на рівень розумового зниження, яке пов'язане з віком. Однак регулярні подібні дії, мабуть, покращували когнітивні навички людини протягом усього його життя.

      Крім того, у людей, які любили інтелектуальні ігри, такі як розгадування кросвордів, рішення головоломок або судоку, спостерігалися кращі розумові здібності в літньому віці.

      За словами вчених, результати дослідження показують, що, хоча кросворди й не здатні повністю зупинити вікове зниження когнітивних здібностей, рішення головоломок може підтримувати мозок в кращій формі на більш ранньому етапі життя, так що розумовий спад буде не таким помітним. Іншими словами, ми створюємо собі фору.

      Висновок вчених: інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі.

      Інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі
      Інтелектуальні ігри підтримують мозок в кращій формі

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Лікування дослідження
      Джерело: 24 Канал
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