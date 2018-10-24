Чи насправді корисна органічна їжа: висновки науковців
Французькі вчені з Національного інституту здоров'я і медичних досліджень провели масштабне дослідження, яке виявило, що органічна їжа зменшує ризик розвитку раку.
Про це пише журнал JAMA Internal Medicine.
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В дослідженні, яке тривало п’ять років, взяли участь понад 68 тисяч людей, з яких 78% – жінки.
Усіх учасників розподілили на 4 групи: від тих, хто їсть органічну їжу і до тих, хто не звертає уваги на штучні добавки. Впродовж експерименту науковці відстежували здоров’я учасників.
Чи насправді корисна органічна їжа
За цей період рак виявили у 1340 осіб.
Експеримент показав, що любителі натуральних продуктів мали шанс розвитку раку на 24% нижче, ніж споживачі добавок.
Висновок вчених: вживання органічної їжі зменшує ризик розвитку раку на 24%.
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