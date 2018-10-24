Чи насправді корисна органічна їжа: висновки науковців

Французькі вчені з Національного інституту здоров'я і медичних досліджень провели масштабне дослідження, яке виявило, що органічна їжа зменшує ризик розвитку раку.

Про це пише журнал JAMA Internal Medicine.

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В дослідженні, яке тривало п’ять років, взяли участь понад 68 тисяч людей, з яких 78% – жінки.

Усіх учасників розподілили на 4 групи: від тих, хто їсть органічну їжу і до тих, хто не звертає уваги на штучні добавки. Впродовж експерименту науковці відстежували здоров’я учасників.



Чи насправді корисна органічна їжа

За цей період рак виявили у 1340 осіб.

Експеримент показав, що любителі натуральних продуктів мали шанс розвитку раку на 24% нижче, ніж споживачі добавок.

Висновок вчених: вживання органічної їжі зменшує ризик розвитку раку на 24%.

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