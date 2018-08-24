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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чи насправді корисно пити фільтровану воду

628 Читать новость на русском
Фільтр для води: чи корисний
Фільтр для води: чи корисний / sinkydrinky.com

Побутовий фільтр для очищення води можна зустріти майже у кожному домі. Він є економним варіантом того, як очистити звичайну водопровідну воду. Та не завди такі заходи є виправданими.

Фільтри можуть бути вбудовані в водопровід, а можуть бути мобільними, пише "Країна Здоров’я".

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Експерти переконують, що сучасні фільтри не лише очищають воду від небезпечних домішок, а й знищують абсолютно всі бактерії, зокрема корисні. Вони роблять воду дистильованою.

Фільтр для води
Фільтр для води "вбиває" корисні мікроелементи

Така вода не лише не приносить користі для організму, а й шкодить здоров'ю. Дефіцит мінералів призводить до порушення процесу обміну речовин, захворювань кісток та серцево-судинної системи.

У сучасних фільтрах є система штучної мінералізації води. Ці солі шкідливі тим, що не засвоюються організмом.

Експерти радять обирати той фільтр, який очищає воду від певних елементів – сульфатів, заліза та інших складових. Обирайте той фільтр, які прибере забруднення, що знайшли у вашій воді.

Фільтр для води
Фільтр для води

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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