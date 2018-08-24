Чи насправді корисно пити фільтровану воду
Побутовий фільтр для очищення води можна зустріти майже у кожному домі. Він є економним варіантом того, як очистити звичайну водопровідну воду. Та не завди такі заходи є виправданими.
Фільтри можуть бути вбудовані в водопровід, а можуть бути мобільними, пише "Країна Здоров’я".
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Експерти переконують, що сучасні фільтри не лише очищають воду від небезпечних домішок, а й знищують абсолютно всі бактерії, зокрема корисні. Вони роблять воду дистильованою.
Фільтр для води "вбиває" корисні мікроелементи
Така вода не лише не приносить користі для організму, а й шкодить здоров'ю. Дефіцит мінералів призводить до порушення процесу обміну речовин, захворювань кісток та серцево-судинної системи.
У сучасних фільтрах є система штучної мінералізації води. Ці солі шкідливі тим, що не засвоюються організмом.
Експерти радять обирати той фільтр, який очищає воду від певних елементів – сульфатів, заліза та інших складових. Обирайте той фільтр, які прибере забруднення, що знайшли у вашій воді.
Фільтр для води
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