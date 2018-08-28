11:37
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чи насправді потрібно пити 8 склянок води щодня: пояснення Супрун

2776 Читать новость на русском
Чи потрібно пити 8 склянок води щодня
Чи потрібно пити 8 склянок води щодня / healthline.com

Існує твердження про те, що людині необхідно щодня пити 8 склянок чистої води. Це допомагає позбутися зморшок та покращити роботу здорових нирок.

Проте виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчує цей міф.

Читайте також: Чи може нашкодити здоров'ю агрофітнес: відповідь Супрун

Невідомо, звідки пішло твердження про 8 склянок води на день, проте варто зазначити, що більша частина цієї кількості води міститься у вже готових продуктах. Тобто коли людина вживає фрукти чи овочі, вона вже поповнює свій водний баланс.

Пити 8 склянок води на день – міф
Пити 8 склянок води на день – міф

А те, що організму бракуватиме води, він повідомить відчуттями спраги.

Супрун зазначила, що немає єдиної норми споживання води. Це залежить від багатьох факторів – їжі, погоди, одягу, роботи кишківника, лактації та інше. Тому Супрун радить пити воду тоді, коли ви відчуваєте спрагу.

Частіше потрібно пити під час занять спортом або у спеку. Гірше розрізняють сигнали про відчуття спраги діти та літні люди, тому їм потрібно нагадувати пити воду. До того ж, дітям потрібно вживати більше рідини через те, що вони більше рухаються.

via GIPHY

Лікар може порадити більше пити, якщо цього потребує лікування, до прикладу, при інфекції сечовидільних шляхів або діареї.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
сьогодні, 11:01 "Альфа": відеоінструкція з приручення вовка
Юлія Ліпенцева
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Ірина Полицька
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук