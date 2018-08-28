Чи насправді потрібно пити 8 склянок води щодня: пояснення Супрун

Існує твердження про те, що людині необхідно щодня пити 8 склянок чистої води. Це допомагає позбутися зморшок та покращити роботу здорових нирок.

Проте виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчує цей міф.

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Невідомо, звідки пішло твердження про 8 склянок води на день, проте варто зазначити, що більша частина цієї кількості води міститься у вже готових продуктах. Тобто коли людина вживає фрукти чи овочі, вона вже поповнює свій водний баланс.



Пити 8 склянок води на день – міф

А те, що організму бракуватиме води, він повідомить відчуттями спраги.

Супрун зазначила, що немає єдиної норми споживання води. Це залежить від багатьох факторів – їжі, погоди, одягу, роботи кишківника, лактації та інше. Тому Супрун радить пити воду тоді, коли ви відчуваєте спрагу.

Частіше потрібно пити під час занять спортом або у спеку. Гірше розрізняють сигнали про відчуття спраги діти та літні люди, тому їм потрібно нагадувати пити воду. До того ж, дітям потрібно вживати більше рідини через те, що вони більше рухаються.

Лікар може порадити більше пити, якщо цього потребує лікування, до прикладу, при інфекції сечовидільних шляхів або діареї.