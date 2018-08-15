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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування

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Псоріаз: причини виникнення та лікування
Псоріаз: причини виникнення та лікування / 24apteka.com.ua

Хронічне захворювання псоріаз або лускатий лишай вражає шкіру, нігті та суглоби. Зазвичай, надокучлива хвороба проявляється у вигляді висипу з бляшок рожевого або червоного кольору.

Що таке псоріаз?

Медики виділяють дві найімовірніші причини виникнення захворювання – спадкова схильність і неврогенна природа, передає 24apteka.

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Найчастіше псоріаз з'являється через спадковість, а неврогенна складова виникає у людей з порушеннями роботи нервової і ендокринної системи. Дане захворювання найчастіше діагностують у пацієнтів з інфекційними ураженнями шкіри, тих, хто полюбляє спиртне та схильних до неврозів людей.

Причини виникнення

При виникненні захворювання на шкірі з'являються бляшки від рожевого до червоного кольору, покриті кіркою сріблястого кольору, що складається з ороговілих клітин епітелію.

Розвиток псоріазу може проходити протягом декількох місяців або навіть років, адже з часом кількість бляшок збільшується, вони можуть зливатися між собою, утворюючи великі плями частіше розташовані симетрично. Найбільш активно хвороба розвивається після травм шкіри, операцій або стресів.

Псоріаз - симптоми та лікування

Захворювання завжди супроводжується свербінням і сильним лущенням уражених ділянок. Бляшки найчастіше утворюються на суглобах, волосистої частини голови, нігтях та статевих органах.

Лікування псоріазу

Лікування псоріазу виключно прописує дерматолог. До лікувального комплексу входять:

  1. мазі або гелі з ретиноїдами, які знімають свербіння і зупиняють процес лущення;
  2. седативні препарати, які заспокоять та допоможуть зменшити рівень адреналіну у крові;
  3. антигістамінні засоби, які посприяють зниженню набряків тканин і швидкому загоєнню;
  4. при ураженні суглобів також прописують протизапальні препарати;
  5. кортикостероїди застосовуються при загостреній формі псоріазу;
  6. також лікування може включати плазмофорез, ультрафіолетове опромінення, фітотерапію, кріотерапію, парафінотерапію;
  7. і звісно – санаторно-курортне лікування, яке включає радонові або сульфідні ванни, сольовий пілінг та лікувальні грязі.

Це хронічне захворювання потребує постійного лікування. Але при дотриманні рекомендацій його можна контролювати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Медицина Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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