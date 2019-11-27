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      Чи обґрунтована підозра Садовому: заява Острікової

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      Для народної депутатки 8 скликання така раптова активізація справи Андрія Садового, яка була порушена ще у 2015 році й розслідується вже понад 4 роки, викликає величезні сумніви.

      Сумніви викликає законність та обґрунтованість пред’явленої Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підозри мерові Львова Андрію Садовому. Про це Тетяна Острікова заявила в прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Садовий: Після суду усі разом проситимемо вибачень у компанії СТР

      Народна депутатка 8 скликання від самого початку бере участь у судовому засіданні, оскільки виявила намір й свою особисту волю взяти Андрія Івановича Садового на особисту поруку. І зараз уже суд перейшов до дослідження матеріалів справи. Із усього того, що вона почула, зрозуміла, що підозра є необґрунтована. І ті докази, на які посилаються прокурори, викликають величезні запитання.

      Зокрема, прокурори посилаються на довідку спеціаліста державної аудиторської служби, що начебто нею встановлено, що земельна ділянка належала не громаді міста Львова, а громаді сусіднього з містом села,
      – заявила Острікова.

      Вона додала, що доказом про належність нерухомого майна тій чи іншій особі або громаді є не довідки спеціалістів, консультантів, а витяги з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно.

      Звинувачення Садовому
      Звинувачення Андрію Садовому

      Звинувачення Садовому
      Продовження звинувачень

      "Сторона захисту надала такий витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, де чітко вбачається з нього, що земельна ділянка належала на момент відчуження громаді міста Львова. Тому саме Львівська міська рада мала повне право нею розпоряджатися. Більше того, міський голова не підписав би договір купівлі-продажу земельної ділянки, якби не було відповідного колегіального рішення міської ради", – зазначила народна депутатка 8 скликання.

      Острікова повідомила, що абсолютно переважна більшість депутатів міської ради проголосувала за виділення цієї земельної ділянки та її продаж компанії-інвестору, яка зголосилася збудувати у Львові індустріальний парк. Й інвестувати величезні кошти в те, щоб у Львові було виробництво на цій земельній ділянці, щоб забудувалося нерухоме майно і щоб там працювали люди.

      Дивіться пряме включення із засідання суду:

      Чому САП оголосила підозру Садовому

      21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

      У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

      Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

      Що каже про підозру Садовий

      Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано, що ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

      Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

      Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.

      Дивіться коментар Андрія Садового в прямому ефірі 24 каналу:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Львова Андрій Садовий Справа Садового Антикорупційний суд
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