Чи об'єднається "Самопоміч" з партією Зеленського: відповідь Сироїд

27 жовтня 2019 року українці визначатимуться з новим складом Верховної Ради. Чи об'єднається фракція "Самопоміч" з партією "Слуга народу", яка висунула в кандидати в президенти Володимира Зеленського, – в ефірі 24 каналу розповіла віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд.

"Як ми можемо об’єднуватися з тими, якщо ми не знаємо, хто там є", – заявила Сироїд.

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Вона розповіла, що коли "Самопоміч" прийшла до парламенту в 2014 році, то приєдналися до коаліції "Європейська Україна", адже тоді була загроза державності і так далі.

"Ми справді тоді сподівалися, що ці люди після Революції гідності і війни, як кажуть, спам'ятаються. Однак ці люди до пам’яті не повернулись, тобто в них все залишилось в старій системі координат. І ми залишили коаліцію", – сказала Сироїд.

Звичайно, що ми зацікавлені в тому, щоб працювати з політичними силами, бо парламент вибирали люди. Ми не можемо самі його змінити. Ми зацікавлені працювати з тими людьми, які хочуть працювати в інтересах України. Наразі взагалі не маємо уявлення, хто буде у партії "Слуга народу" та, які цінності ці люди сповідують,

– додала віце-спікерка.

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Що відомо про партію "Слуга народу"? На початку грудня 2017 року в Єдиному держреєстрі юридичних осіб на сайті Мін'юсту з'явилася юридична особа "Політична партія "Слуга народу". Керівником утворення є Іван Баканов – керівник ТОВ "Квартал 95". У січні 2019 року партія висунула Володимира Зеленського кандидатом у президенти України на президентських виборах 2019 року.



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