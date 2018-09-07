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Чи очолить Філарет Єдину помісну церкву: коментар релігієзнавця

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Патріарх Філарет
Патріарх Філарет / 24 канал

Високодуховні монахи не здатні впоратись з церковним інститутом в кризові часи, тому на етапі усамостійнення українського православ’я керувати церквою має адміністратор.

Таку думку у коментарі сайту 24 каналу заявив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой. Як відомо, разом із питанням надання автокефалії Константинопольський патріархат може також розглянути зняття анафеми з Патріарха Філарета.

Читайте також: Автокефалія української православної церкви: які процеси має пережити Україна

Після проголошення анафеми, яка була накладена на нинішнього лідера Української православної церкви Київського патріархату Філарета, недійсною, відбудеться легітимізація не тільки патріарха Філарета, але й всього духовенства УПЦ КП та частини УАПЦ. "Таким чином всі отримають можливість претендувати на престол. Однак зрозуміло, що оскільки тільки Філарет зараз перебуває в патріаршому стані, то найбільше шансів в нього. Принаймні з процедурної точки зору,
– зазначив він.

При цьому, за його словами, на різних прихожан його призначення може вплинути по-різному. Для вірян УПЦ КП та УАПЦ, як і для багатьох сторонніх обивателів, Філарет – загальнонаціональний лідер. "У нього, пробачте, дуже великий рейтинг. Проте в той же час серед вірян УПЦ МП у нього великий антирейтинг. Це багатьох може відштовхнути. Однак, окрім особистих мотивів, треба розуміти головну конкурентну перевагу патріарха Філарета – він на ділі довів, що може бути гарним адміністратором, він вміє розбудовувати церковні інституції", – пояснив релігієзнавець.

"Подивіться на УПЦ КП, порівняйте з тим, якою вона була у 1992 році, додайте негативне ставлення принаймні упродовж двох президентських термінів і зрозумієте, що це талант. Звичайно, якщо порівнювати як монахів Онуфрія (очільник УПЦ МП ) та Філарета – то Онуфрій виглядає духовнішим, та сприймається більшим молитовником. Проте на етапі усамостійнення українського православ’я керувати церквою має адміністратор. Високодуховні монахи не здатні впоратись з церковним інститутом в кризові часи, - наголосив Горєвой.

За його словами, яскравий приклад на підтвердження цієї тези – поточний стан УПЦ МП, у якому вона опинилась за чотири роки предстоятельства митрополита Онуфрія. "У цієї церкви був великий кредит довіри напередодні Революції Гідності, вона сприймалась як українська церква, як церква більшості. Зараз вона дедалі більше маргіналізується. Вона продовжує утримувати більшість релігійної інфраструктури, проте від неї йдуть віряни, вона своїми діями поглиблює власний конфлікт не тільки з владою, але й з суспільством", - додав він.

Що таке анафема і чому РПЦ оголосила її Філаретові?
У християнстві цей термін означає відлучення від церкви і оголошення довічного прокляття.

Філарет ініціював перейменування Українського екзархату РПЦ на Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), залишився її митрополитом (1990–1992).

У 1992 році він узяв участь у відновленні автокефалії – Української православної церкви Київського патріархату.

На архієрейському соборі РПЦ 11 червня 1992 року, за порушення клятви перед Хрестом та Євангелієм та за інші самочинні дії, митрополит Філарет був позбавлений всіх ступенів священства.
 

Теги: Новини України Новини політики релігія УПЦ КП УПЦ МП Філарет
Джерело: 24 канал
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