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      Чи однаково відчувають оргазм жінки і чоловіки: відповідь вчених

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      Як відрізняється жіночий і чоловічий оргазм
      Як відрізняється жіночий і чоловічий оргазм / life.pravda.com.ua

      На рівні тілесних реакцій і у чоловіків, і у жінок оргазм – це серія з чотирьох-десяти скорочень м'язів тазового дна з проміжками менше ніж за секунду.

      Про це повідомляє журнал "Нож".

      Читайте також: Які існують види жіночого оргазму

      Один повний набір скорочень – один оргазм. Часто це супроводжується мимовільними рухами стегон, голови і кінцівок. У жінок оргазм буває множинним. Але технічної різниці між приємними м'язовими скорочення у чоловіків і жінок немає.

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      У Медичній школі університету Міннесоти в 1980 році провели два дослідження, науковці вимірювали інтенсивність, частоту і тривалість скорочень м'язів тазового дна (з допомогою чутливого ​​до тиску анального корка) у чоловіків і жінок в процесі мастурбації.

      Вчені прийшли до висновку, що в цьому плані оргазми не відрізняються.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Секс
      Джерело: 24 Канал
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