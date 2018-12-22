Чи однаково відчувають оргазм жінки і чоловіки: відповідь вчених

На рівні тілесних реакцій і у чоловіків, і у жінок оргазм – це серія з чотирьох-десяти скорочень м'язів тазового дна з проміжками менше ніж за секунду.

Про це повідомляє журнал "Нож".

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Один повний набір скорочень – один оргазм. Часто це супроводжується мимовільними рухами стегон, голови і кінцівок. У жінок оргазм буває множинним. Але технічної різниці між приємними м'язовими скорочення у чоловіків і жінок немає.

У Медичній школі університету Міннесоти в 1980 році провели два дослідження, науковці вимірювали інтенсивність, частоту і тривалість скорочень м'язів тазового дна (з допомогою чутливого ​​до тиску анального корка) у чоловіків і жінок в процесі мастурбації.

Вчені прийшли до висновку, що в цьому плані оргазми не відрізняються.

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