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      Чи отримає Україна допомогу від МВФ: що не влаштовує кредиторів

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      У Кабміні запевняють, що грошам від МВФ бути. Хоча наші найбільші кредитори і поїхали без остаточного рішення стосовно України. Експерти вважають, що головна умова Міжнародного валютного фонду – це "Приватбанк".

      В уряді оптимістично налаштовані на можливу трирічну програму від МВФ. І хоч головні українські кредитори поїхали без остаточного рішення, але в Кабінеті міністрів припускають, що через декілька місяців все вирішиться на користь України.

      Читайте також: Почнуться економічні проблеми, – Фурса пояснив необхідність траншу МВФ

      "Це початок переговорів. Які будуть тривати ще, як мінімум, декілька місяців, до того моменту, як в грудні, як ми це планували, буде підписана нова програма", – заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук

      Процес переговорів розпочався і обговорення триватиме найближчі тижні. Йдеться в офіційній заяві місії МВФ. Україну хвалять за зростання економіки, але кажуть, що цих темпів недостатньо, щоб скоротити відрив від сусідів.

      "Це прекрасна хороша заява, яка говорить про те, що ми продовжуємо дуже активну співпрацю", – повідомила міністерка фінансів України Оксана Маркарова.

      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова

      У тій же заяві просять докласти зусиль для мінімізації фіскальних витрат, пов'язаних з реорганізацією, ліквідацією банків. Чи в такий спосіб МВФ натякнув, що їх лякає можливе скасування націоналізації "Приватбанку" і вплив колишнього власника Коломойського? Адже суди у цій справі ще тривають. Поки що у Кабміні це не коментують. "Чи пов'язані з "Приватбанком" вимоги? Ми зараз працюємо над проектом меморандуму. Я мушу бігти, вибачте", – додала Оксана Маркарова.

      Як впливає Коломойський

      Фактор Коломойського – основне, що зупиняє МВФ впевнені на ринку. "Це почалося з того, що був спалений будинок Гонтаревої. Потім почалися розмови про можливі компроміси з Коломойським. Фонд сказав: "Ви вирішуєте. Ви або реформатори або ви з Коломойським", – пояснив Сергій Фурса.

      Інвестбанкір пояснює, що МВФ поставив Україні дві червоні лінії. Це незалежність Національного банку України і залишити в спокої "Приватбанк". І це не забаганка, адже скасування націоналізації колишнього банку Коломойського може призвести до діри в бюджеті, суттєвої інфляції і великих проблем в економіці.

      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський

      "МВФ очікує, що українська влада буде намагатися компенсувати українським платникам податків ті 5,5 мільярдів доларів за рахунок Коломойського, а не заключати з ним компроміс", – пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

      Експерт припускає, що Україна побоїться втратити такого партнера, як Міжнародний валютний фонд. Від них за неофіційною інформацією ми можемо отримати 5 мільярдів доларів. Але на кону значно більша сума, адже МВФ – це лакмусовий папірець для усіх міжнародних інвесторів. Від Світового банку чи Європейського банку з реконструкції і розвитку до приватних фондів і компаній.

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      Без західних грошей ми зможемо протягнути декілька місяців. Адже наступного року Україну очікують пікові виплати зовнішнього боргу й без іноземної підтримки, припускають експерти, нас очікує дефолт.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Транш МВФ МВФ Ігор Коломойський Приватбанк Оксана Маркарова Олексій Гончарук
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