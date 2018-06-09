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Чи отруйна вода на Софіївській Борщагівці: оголошено аналізи

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Два місяці тому на новому житловому масиві поблизу Києва масово отруїлися мешканці отруйною водою з-під крану. До лікарні тоді потрапили 19 людей. Хоча на погане самопочуття скаржився чи не кожен другий. Тоді ж з'ясували – причиною стала вода, яку забруднили каналізаційні стоки. Місцеві комунальники обіцяли проблему вирішити. А люди, тим часом, замовили незалежну експертизу води.

Представник незалежної лабораторії відбирає на аналізи воду з водогону на Софіївській Борщагівці. Аналіз замовили мешканці. Хвилюються, адже місяць тому у цьому районі, де суцільні новобудови, масово потруїлися люди.

Мені стало погано. Спочатку була нудота, блювота, а потім моєму чоловікові і дитині,
– розповіла мешканка Софіївської Борщагівки Вікторія.

Лікарі поставили діагноз – ротовірусна інфекція. У Вікторії сумнівів не було, інфекція потрапила через воду. Після того випадку, мешканці навіть бояться мити посуд цією водою і закуповують бутильовану. 

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"Готую повністю на бутильованій воді, навіть зуби нею чищу. Овочі та фрукти мию лише бутильованою", – розповіла мешканка Софіївської Борщагівки Анна.

Держпродспоживслужба зробила перші аналізи води. Результати невтішні – вода із крану забруднена фекаліями. Місцевим комунальникам наказали терміново провести перевірку труб та зробити дезінфекцію води.

"Може там так звані свищі створюються в трубах. Можливо десь є джерело забруднення чи може в резервуари потрапляє джерело забруднення", – зазначив начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Арзу Акберов.

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Міська влада визнає: мережі треба замінювати, адже деяким вже понад +30 років. Останні декілька років у цьому районі набудували стільки будинків, що комунікації просто не витримують. Офіційно вода у будинки подається централізовано. Проте у Держпродспоживслужбі підозрюють, що вона може потрапляти із приватних свердловин, які заборонені. Самі ж резервуари, в яких зберігається вода, також у не належному стані, взяти проби води з них неможливо, адже крани досі не встановлені. 

Арзу Акберов каже, що ситуація доволі серйозна. В такому випадку контролювати якість води потрібно щодня. Хоча представник цього кооперативу впевнений, ця вода не отруйна.

Питання захворювання людей в результаті споживання води з ротовірусом виключена. Ми працюємо над тим, що вода не зовсім високої якості. А те, що нею отруїлися люди – це не правда
– резюмував представник кооперативу ЖК Софіївська Борщагівка Сергій Олійник.

Поки комунальники сперечаються хто винен, прийшли результати незалежного аналізу води. Ми попросили представника Держпродспоживслужби їх прокоментувати.

За аналізом видно, що підтверджується попередній аналіз, який виявили минулого разу. Це свідчить про фекальне забруднення води. Тобто десь є джерело бактеріального забруднення і його досі не усунули,
– резюмував начальник Управління державного Нагляду за Дотримання санітарного законодавства Арзу Акберов.

Матеріали по цій справі вже передали правоохоронцям. А поки ж мешканцям рекомендують не пити воду з-під крана, не мити нею овочі, фрукти та посуд.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України отруєння Новини Києва
Джерело: 24 канал
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