Чи загрожує втома Європи від України капітуляцією перед Росією

Так звана "втома від України" не стане для європейських політиків причиною, аби припинити протистояння агресії Кремля. Зі свого боку, Київ повинен пам’ятати, що вікно можливостей у нього буде не завжди.

Під цією "втомою" зазвичай мають на увазі небажання Європи щось робити, заявив екс-прем'єр-міністр Естонії, депутат парламенту Естонії Тааві Рийвас під час Київського безпекового форуму, пише Укрінформ.

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"Також це в жодному разі не може бути приводом відмовляти в допомозі Україні, яка протистоїть російській агресії", – наголосив він.

При цьому Рийвас зазначив, що Україна потребує "амбітного плану реформ". Київ повинен його втілювати попри те, що робити це насправді непросто.

Немає простих реформ, немає популярних реформ, все буває навпаки. Не проводити реформи насправді легше, ніж їх втілювати. Україна має вікно можливостей –і це вікно можливостей не буде відкрите завжди,

– сказав політик.

Він також додав, що сьогодні реформи потрібно проводити "наполегливо і постійно" – і українці це розуміють.

Зазначимо, Європейський Союз запровадив нові санкції щодо восьми громадян Росії через відкриту агресію у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники обстріляли українські кораблі та захопили у полон 24 моряків. Тепер санкційний список Європейського союзу за порушення територіальної цілісності України складається зі 171 особи і 44 компаній.

Які обмеження діють проти росіян до липня 2019 року?

Обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів, їхніх контрольних дочірніх компаній, створених поза межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

-обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

На агресію Росії на Азові відреагували також США, Канада та Австралія. Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік термін дії раніше прийнятих антиросійських санкцій.

Кого стосуються американські санкції?Громадян Росії, в тому числі офіційних осіб, а також посадових осіб уряду колишнього президента України Віктора Януковича. Крім того, ці заходи стосуються бізнесменів із Росії, кількох компаній і керівництва угруповань окупантів.