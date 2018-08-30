Чи перенесуть проведення виборів Президента України: заява ЦВК

Жодних правових підстав для перенесення майбутніх виборів Президента України немає. Згідно з Конституцією вони мають відбутися в останню неділю березня 2019 року.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, передає "Укрінформ".

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Жодної правової перспективи тлумачити час проведення наступних чергових виборів Президента України інакше, ніж в останню неділю березня 2019 року, як на мене, немає,

– сказав він.

Чиновник наголосив, що норма Конституції в частині визначення терміну проведення чергових виборів Президента чітка, зрозуміла і залишалася незмінною, у тому числі, під час попередніх президентських виборів у 2014 році.

Також, Магера зазначив, що знає лише з чуток про можливу підготовку подання до Конституційного Суду щодо перенесення дати президентських виборів із березня 2019 року, про що нещодавно йшлося у ЗМІ.

Окрім того, заступник голови ЦВК нагадав, що президентські вибори в Україні призначає не Центральна виборча комісія, а Верховна Рада не пізніше, як за 100 днів до дати голосування.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України заплановані на 31 березня 2019 року. Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про перенесення президентських виборів на червень через те, що повноваження голови держави дійсні впродовж п’яти років від дня присяги, яку Порошенко склав 7 червня. У Конституційний суд уже внесено подання про перенесення дати виборів Президента України.