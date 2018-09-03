Чи піде Росія в наступ через вбивство Захарченка: версія політолога

Військового напруження на Донбасі через вбивство лідера донецьких терористів Олександра Захарченка не буде. Перемовини щодо врегулювання конфлікту продовжаться, оскільки Україна і Росія не зацікавлені у виході з переговорного процесу.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Більш детально в матеріалі: Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?

За словами політолога, в України і проросійських бойовиків немає достатньо сил і ресурсів для масштабного наступу. Хоча можлива локальна ескалація, збільшення числа обстрілів, диверсійні дії терористів. Крім того, Київ і Москва не збираються припиняти переговори.

Україна і Росія не зацікавлені у відмові від мінських угод. Можливо, не відбудеться анонсована зустріч на вищому рівні в Нормандському форматі, яка запланована на вересень. Судячи із заяв міністра закордонних справ РФ Лаврова, Росія шантажуватиме її зривом. Але в будь-якому випадку, якщо вона і відбудеться, малоймовірно, що будуть конкретні результати. Плани з введення місії ООН поки залишаються в теорії. Якщо Росія і піде на зрушення, то після президентських виборів в Україні,

– зазначає Володимир Фесенко.

Політолог додає, що Німеччина і частково Франція докладуть усіх зусиль, аби зберегти переговорний процес. При цьому, на його переконання, тиск на Україну продовжиться, але західні партнери не вимагатимуть виконання Києвом політичної частини "Мінська-2". Натомість потребуватимуть продовження дії закону про особливий статус Донецької і Луганської областей.

"Виконання політичної частини мінських угод де-факто прив'язане до миротворчої місії. Це єдиний сценарій. Але зараз окупаційна влада повинна якось пояснити – будуть чи ні так звані вибори керівництва, які мали б відбутися в листопаді, але начебто відкладені на невизначений термін. Якщо вибори в ОРДЛО перенесуть, то тоді на Україну і далі тиснутимуть із тим, щоб ми продовжили дію закону про особливий статус Донбасу. Хоча цей закон реально працюватиме тоді, коли почнеться реалізація політичної частини "Мінська-2", – наголошує Володимир Фесенко.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сєпар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Бойовики повідомили, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Також зазначається, що у тротиловому еквіваленті він мав 800 грамів.