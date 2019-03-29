Чи підете ви на вибори?

Вже в цю неділю, 31 березня, ми обиратимемо нового президента України. Проте, останнім часом маємо сумну статистику – далеко не всі громадяни України збираються голосувати. Переважно, низька явка серед молоді.

31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня. Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список Беріть участь в опитуванні 24 каналу: