Чи підніматимуть українцям щороку зарплату на 2 тисячі: Верстюк про заяву Милованова

Заява міністра розвитку економіки Тимофія Милованова більше схожа на популістичну. Міністрсобіцяє цифру, яку він навряд зможе виконати.

Про це в ефірі 24 каналу зазначив журналіст-розслідувач видання "НВ" Іван Верстюк.

Заява: Милованов планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі щороку

"Особисто мені заява про 2 тисячі гривень трішки нагадує економіку держплану, яка була в СРСР", – сказав журналіст.

Він пояснив, що зарплати в компаніях, організаціях не зростають від того, що міністерство економіки просто скаже підвишити їх.

Зростання зарплат – це останній елемент в ланцюгу економічного зростання. Зростають, наприклад, ціни на сировину, яку країна експортує, зростає, економіка, економічна активність, і від того зростають зарплати людей. Це так працює,

– підкреслив Верстюк.

Він наголосив, що не можна почати реформу економічного стану в країні з кінця. Все починається з бізнес-клімату, з приватизації, з ринку землі.

До речі, щодо ринку землі. Треба розуміти, що в очах спантеличених людей Тимофій Милованов – це той ідеолог земельної реформи, який продасть землю клятим іноземцям. Тому він мусить робити такі популістичні заяви, щоб трішки покращити те, як люди його бачать,

– припустив журналіст.

"Це більше схоже на популістичні заяви. Те, що Тимофій Милованов обіцяє цифру, яку він навряд зможе виконати. Ще якби це була міністерка фінансів, яка зводить бюджети, вона могла б казати про зарплату вчителям та лікарям в державній системі", – підсумував Верстюк.

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Що відомо про заяву Милованова

Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень щороку. Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.

У нас 8,5% безробітних, тобто 1,5 мільйони. Наше завдання скоротити безробіття до 5%, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5%,

– заявив Милованов.

Міністр зазначив, що потрібно спростити законодавство, полегшити наймання співробітників, підвищити їхній соціальних захист і точно змінити роботу центрів зайнятості. За його словами, вони не мають бути соціальною касою, а повинні надавати реальну допомогу людям у пошуку достойної роботи.