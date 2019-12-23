Чи підніматимуть українцям щороку зарплату на 2 тисячі: Верстюк про заяву Милованова
Заява міністра розвитку економіки Тимофія Милованова більше схожа на популістичну. Міністрсобіцяє цифру, яку він навряд зможе виконати.
Про це в ефірі 24 каналу зазначив журналіст-розслідувач видання "НВ" Іван Верстюк.
Заява: Милованов планує підвищувати зарплати українцям на 2 тисячі щороку
"Особисто мені заява про 2 тисячі гривень трішки нагадує економіку держплану, яка була в СРСР", – сказав журналіст.
Він пояснив, що зарплати в компаніях, організаціях не зростають від того, що міністерство економіки просто скаже підвишити їх.
Зростання зарплат – це останній елемент в ланцюгу економічного зростання. Зростають, наприклад, ціни на сировину, яку країна експортує, зростає, економіка, економічна активність, і від того зростають зарплати людей. Це так працює,
– підкреслив Верстюк.
Він наголосив, що не можна почати реформу економічного стану в країні з кінця. Все починається з бізнес-клімату, з приватизації, з ринку землі.
До речі, щодо ринку землі. Треба розуміти, що в очах спантеличених людей Тимофій Милованов – це той ідеолог земельної реформи, який продасть землю клятим іноземцям. Тому він мусить робити такі популістичні заяви, щоб трішки покращити те, як люди його бачать,
– припустив журналіст.
"Це більше схоже на популістичні заяви. Те, що Тимофій Милованов обіцяє цифру, яку він навряд зможе виконати. Ще якби це була міністерка фінансів, яка зводить бюджети, вона могла б казати про зарплату вчителям та лікарям в державній системі", – підсумував Верстюк.
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Що відомо про заяву Милованова
Міністерство економіки хоче скоротити кількість безробітних громадян з 1,5 мільйона до 900 тисяч та підвищувати заробітні плати на 2 тисячі гривень щороку. Про це заявив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов.
У нас 8,5% безробітних, тобто 1,5 мільйони. Наше завдання скоротити безробіття до 5%, а зарплати підвищувати хоча б на 2 тисячі в рік. Тоді як річне зростання цін має бути не вище 5%,
– заявив Милованов.
Міністр зазначив, що потрібно спростити законодавство, полегшити наймання співробітників, підвищити їхній соціальних захист і точно змінити роботу центрів зайнятості. За його словами, вони не мають бути соціальною касою, а повинні надавати реальну допомогу людям у пошуку достойної роботи.