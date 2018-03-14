Чи підтримуєте ви перехід на монети замість паперових купюр?

В Україні введуть в обіг монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень замість паперових купюр. Водночас монети 1, 2, 5 та 25 копійок вийдуть з обігу. Як ви ставитеся до таких нововведень?

Нові монети номіналом в 1 та 2 гривні з'являться 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень – у 2019-2020 роках. Паперові купюри не вилучатимуть з обігу, але і не друкуватимуть нових. За кілька років ці банкноти вилучатимуть як зношені.

Читайте також: Нацбанк показав нові монети, якими замінять паперові гривні: фото

Водночас з 1 липня 2018 року Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Відтоді будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку.

У Нацбанку такі нововведення пояснюють кількома причинами: держава зможе заощадити кругленьку суму з урахуванням терміну служби монет (20 років); метал непридатних монет можна переплавити; це допоможе розвинути безготівкові розрахунки та наблизити Україну до європейської практики. В НБУ обіцяють що монети будуть легкі й невеликі.

А як ви ставитеся до таких нововведень? Особисто вам це спростить чи ускладнить життя?