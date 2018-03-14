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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Чи підтримуєте ви перехід на монети замість паперових купюр?

1825 Читать новость на русском
Монети замість паперових купюр: за чи проти?
Монети замість паперових купюр: за чи проти? / mind.ua

В Україні введуть в обіг монети номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень замість паперових купюр. Водночас монети 1, 2, 5 та 25 копійок вийдуть з обігу. Як ви ставитеся до таких нововведень?

Нові монети номіналом в 1 та 2 гривні з'являться 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень – у 2019-2020 роках. Паперові купюри не вилучатимуть з обігу, але і не друкуватимуть нових. За кілька років ці банкноти вилучатимуть як зношені.

Читайте також: Нацбанк показав нові монети, якими замінять паперові гривні: фото

Водночас з 1 липня 2018 року Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Відтоді будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку.

У Нацбанку такі нововведення пояснюють кількома причинами: держава зможе заощадити кругленьку суму з урахуванням терміну служби монет (20 років); метал непридатних монет можна переплавити; це допоможе розвинути безготівкові розрахунки та наблизити Україну до європейської практики. В НБУ обіцяють що монети будуть легкі й невеликі.

А як ви ставитеся до таких нововведень? Особисто вам це спростить чи ускладнить життя?

Теги: Новини України НБУ Гроші Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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