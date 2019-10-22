Чи підтримують українці легалізацію проституції: опитування

На початку жовтня новий очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що він підтримує легалізацію проституції в Україні. Тому ми вирішили запитати пересічних українців, що вони думають з цього приводу.

Ігор Клименко ще навіть місяця не пропрацював в ранзі глави Нацполіції України. Свою посаду він займає з 25 вересня 2019 року. Втім, посадовець вже встиг висловити свої думки з приводу легалізації легких наркотиків, грального бізнесу та проституції в державі.

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Щодо легалізації легких наркотиків, Ігор Клименко висловився категорично проти, адже вважає, "що суспільство поки до цього не готове". З приводу грального бізнесу, чиновник заявив, що ця сфера "повинна бути в руках держави, і вона цей бізнес повинна чітко контролювати". Якщо говорити про легалізацію проституції, то Ігор Клименко сказав: "Ми все одно цієї проблеми не позбудемося".

Якщо на державному рівні ухвалять цивілізоване законодавче рішення щодо легалізації проституції – напевно, так,

– відповів Клименко на ідею легалізації проституції в Україні.

Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

Тому ми вирішили запитатися киян, як вони ставляться до ідеї легалізувати проституцію в Україні, а також які вони бачать переваги та ризики такої ініціативи.

Опитування:

Анастасія, 21 рік: "Колись воно все-таки повинно було прийти до нашої країни. Це невідворотньо, так сказати. Ц районі, де це буде, відбуватиметься щось нереальних масштабів".

Андрій, 24 роки: "Негативно. Це мій моральний погляд".

Олексій, 19 років: "Добре. Цю проблему не побороти. Це давня професія, і вона буде вічно. І якщо її легалізувати, з неї можна брати податки. Це прибуткова сфера, і вона принесе державі додаткові кошти".

Катя, 26 років: "Спокійно. Мені здається, тоді у них буде покращена медицина, і все це не буде по закутках. В будь-якому випадку, це існує. І не визнавати це, мені здається, нерозумно.

Віктор, 71 рік: "Недобре ставлюся. Тому що воно непотрібне. Замість того, аби піднімати культуру, посилювати школи і інститути, науку, техніку – вони займаються абичим. Не повинно бути цієї проституції".

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Роман, 22 роки: "Погано ставлюся. Вважаю, людям потрібно займатися чимось більш цікавим ніж цим. Можливо, потрібні якісь квартали окремі вивести під це діло, щоби був більший контроль".

Наталя, 33 роки: "Негативно. Підтримувати асоціальні речі не хотілося би. Буде зростання попиту і цієї індустрії".

Марія, 18 років: "На мою думку, це не дуже підходить моральним якостям нашого суспільства. У нас більшість навіть нехристиянських релігій ставляться до цього досить негативно. Тому я приймаю таку позицію".

Альона, 30 років: "Я розумію, що це давня професія, і її ніяк не скоринити, але гідність жінки має бути вище цього. і жінки не мають заробляти цим собі на життя".

Сергій, 30 років: "Думаю, що легалізація призведе до надходження коштів до бюджету України. А заборонити її в будь-якому разі неможливо, як і гральний бізнес".

За неофіційними даними, в Україні є до півтисячі борделів і щонайменше 50 тисяч працівників сексуальної сфери. Година роботи коштує від 300 гривень до кількох тисяч. Як ви гадаєте, робота цих людей має бути легалізована, чи все ж держава має докласти усіх зусиль, щоб побороти проституцію?

Відео 24 каналу: відповіді киян на питання, чи підтримують вони легалізацію проституції