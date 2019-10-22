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      Чи підтримують українці легалізацію проституції: опитування

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      Опитування: як ви ставитеся до легалізації проституції в Україні
      Опитування: як ви ставитеся до легалізації проституції в Україні / Колаж 24 каналу

      На початку жовтня новий очільник Нацполіції Ігор Клименко розповів, що він підтримує легалізацію проституції в Україні. Тому ми вирішили запитати пересічних українців, що вони думають з цього приводу.

      Ігор Клименко ще навіть місяця не пропрацював в ранзі глави Нацполіції України. Свою посаду він займає з 25 вересня 2019 року. Втім, посадовець вже встиг висловити свої думки з приводу легалізації легких наркотиків, грального бізнесу та проституції в державі.

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      Щодо легалізації легких наркотиків, Ігор Клименко висловився категорично проти, адже вважає, "що суспільство поки до цього не готове". З приводу грального бізнесу, чиновник заявив, що ця сфера "повинна бути в руках держави, і вона цей бізнес повинна чітко контролювати". Якщо говорити про легалізацію проституції, то Ігор Клименко сказав: "Ми все одно цієї проблеми не позбудемося". 

      Якщо на державному рівні ухвалять цивілізоване законодавче рішення щодо легалізації проституції – напевно, так,
      – відповів Клименко на ідею легалізації проституції в Україні.

      Ігор Клименко – новий голова Нацполіції: коротка біографія – у матеріалі 24 каналу.

      Тому ми вирішили запитатися киян, як вони ставляться до ідеї легалізувати проституцію в Україні, а також які вони бачать переваги та ризики такої ініціативи.

      Опитування: 

      Анастасія, 21 рік: "Колись воно все-таки повинно було прийти до нашої країни. Це невідворотньо, так сказати. Ц районі, де це буде, відбуватиметься щось нереальних масштабів".

      Андрій, 24 роки: "Негативно. Це мій моральний погляд".

      Олексій, 19 років: "Добре. Цю проблему не побороти. Це давня професія, і вона буде вічно. І якщо її легалізувати, з неї можна брати податки. Це прибуткова сфера, і вона принесе державі додаткові кошти". 

      Катя, 26 років: "Спокійно. Мені здається, тоді у них буде покращена медицина, і все це не буде по закутках. В будь-якому випадку, це існує. І не визнавати це, мені здається, нерозумно.

      Віктор, 71 рік: "Недобре ставлюся. Тому що воно непотрібне. Замість того, аби піднімати культуру, посилювати школи і інститути, науку, техніку – вони займаються абичим. Не повинно бути цієї проституції".

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      Роман, 22 роки: "Погано ставлюся. Вважаю, людям потрібно займатися чимось більш цікавим ніж цим. Можливо, потрібні якісь квартали окремі вивести під це діло, щоби був більший контроль".

      Наталя, 33 роки: "Негативно. Підтримувати асоціальні речі не хотілося би. Буде зростання попиту і цієї індустрії".

      Марія, 18 років: "На мою думку, це не дуже підходить моральним якостям нашого суспільства. У нас більшість навіть нехристиянських релігій ставляться до цього досить негативно. Тому я приймаю таку позицію".

      Альона, 30 років: "Я розумію, що це давня професія, і її ніяк не скоринити, але гідність жінки має бути вище цього. і жінки не мають заробляти цим собі на життя".

      Сергій, 30 років: "Думаю, що легалізація призведе до надходження коштів до бюджету України. А заборонити її в будь-якому разі неможливо, як і гральний бізнес".

      За неофіційними даними, в Україні є до півтисячі борделів і щонайменше 50 тисяч працівників сексуальної сфери. Година роботи коштує від 300 гривень до кількох тисяч. Як ви гадаєте, робота цих людей має бути легалізована, чи все ж держава має докласти усіх зусиль, щоб побороти проституцію? 

       

      Відео 24 каналу: відповіді киян на питання, чи підтримують вони легалізацію проституції

       

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Законодавство Новини України Ігор Клименко Поліція
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