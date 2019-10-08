Чи підтримують українці протести "Ні капітуляції": опитування

Минулого тижня в різних містах України відбулися акції протесту "Ні капітуляції" проти погодження українською владою формули Штайнмаєра. Ми запиталися у громадян, чи вийдуть вони на протести в своїх містах і як ставляться до акції загалом.

Одразу після підписання формули Штайнмаєра у суспільстві спалахнула хвиля невдоволення. Одразу у декількох містах України відбулися акції протестів "Ні капітуляції!". Учасники акції виступили проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям Донбасу до їх деокупації.

Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

Наймасовішими стали акції протесту на київському Майдані Незалежності, які розпочалися ще 1 жовтня, а згодом продовжилися протестами 2 жовтня і численними віче 6 жовтня.

Як пройшли віча проти формули Штайнмаєра у містах України – фото та відео дивіться тут

Журналісти 24 каналу запиталися у громадян, чи брали вони участь в акціях протесту "Ні капітуляції", про їхнє ставлення до цих протестів загалом та про те, яким вони бачать майбутнє українського Донбасу.

Відповіді киян дивіться у відео:

Чому люди вийшли на мітинги? Акції протесту спалахнули через формулу Штайнмаєра, яку Україна підписала 1 жовтня. За якою на окупованому Донбасі мають відбутися вибори та цей регіон отримає особливий статус. На Майдані у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі.

Список вимог протестувальників: