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      Чи підтримують українці протести "Ні капітуляції": опитування

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      Акція проти формули Штайнмаєра
      Акція проти формули Штайнмаєра / 24 канал

      Минулого тижня в різних містах України відбулися акції протесту "Ні капітуляції" проти погодження українською владою формули Штайнмаєра. Ми запиталися у громадян, чи вийдуть вони на протести в своїх містах і як ставляться до акції загалом.

      Одразу після підписання формули Штайнмаєра у суспільстві спалахнула хвиля невдоволення. Одразу у декількох містах України відбулися акції протестів "Ні капітуляції!". Учасники акції виступили проти надання особливого статусу тимчасово окупованим територіям Донбасу до їх деокупації.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Наймасовішими стали акції протесту на київському Майдані Незалежності, які розпочалися ще 1 жовтня, а згодом продовжилися протестами 2 жовтня і численними віче 6 жовтня.

      Як пройшли віча проти формули Штайнмаєра у містах України – фото та відео дивіться тут

      Журналісти 24 каналу запиталися у громадян, чи брали вони участь в акціях протесту "Ні капітуляції", про їхнє ставлення до цих протестів загалом та про те, яким вони бачать майбутнє українського Донбасу.

      Відповіді киян дивіться у відео:

      Чому люди вийшли на мітинги? Акції протесту спалахнули через формулу Штайнмаєра, яку Україна підписала 1 жовтня. За якою на окупованому Донбасі мають відбутися вибори та цей регіон отримає особливий статус. На Майдані у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули вимоги українській владі.

      Список вимог протестувальників:

      • заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь-яких інших регіонів України;
      • заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР";
      • заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;
      • заборонити формування будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасу;
      • заборонити проведення виборів в будь-які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.
      • вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів.
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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Україна – Росія Протести Новини Києва Нормандський формат
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