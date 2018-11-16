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      Чи підтримують українці створення автокефальної помісної церкви: результати опитування

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      Патріарх УПЦ КП Філарет
      Патріарх УПЦ КП Філарет / Радіо Свобода

      Надання Українській церкві автокефалії підтримують більше половини українців.

      Такими є результати опитування соціологічного центру імені Михайла Драгоманова, пише УНІАН.

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      Створення автокефальної помісної церкви в Україні підтримує 52,8% українців, не підтримує – 19,1%, не визначилися – 8,5%, не цікавляться цією проблематикою – 19,6%.

      Дослідження відбувалось 27 жовтня – 4 листопада. Серед опитаних – 1,8 тисяч українців, що проживають в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. 

      Відео: Історія православної церкви

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя. 

      Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, мав відбутися 22 листопада. Проте пізніше В Українській православній церкві Київського патріархату наголосили, що офіційно дату Об'єднавчого собору ще оголошено не було, оскільки триває процес підготовки. Також священнослужителі зауважили, що таку інформацію поширюють здебільшого поплічники Кремля, аби опісля створити "цунамі зради".

      Теги: Новини України Єдина помісна церква УПЦ КП статистика
      Джерело: 24 Канал
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